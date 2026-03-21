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瘋媽祖每天創紀錄！白沙屯媽「香燈腳」 已逾37萬人報名刷新高

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
拱天宮管委會總幹事陳春發表示，進香報名還有20天，今年人數肯定會超40萬人，但報名結束會有多少人，還是難以預測。聯合報系資料照／記者胡蓬生攝影
拱天宮管委會總幹事陳春發表示，進香報名還有20天，今年人數肯定會超40萬人，但報名結束會有多少人，還是難以預測。聯合報系資料照／記者胡蓬生攝影

白沙屯媽今年往北港徒步進香從3月11日起報名，短短3天就逼近30萬人，前幾天更一舉突破去年32.9萬人的新高紀錄，目前每天都在寫下新高紀錄，到今天中午已有37萬多人完成報名。拱天宮管委會總幹事陳春發表示，報名還有20天，今年人數肯定會超40萬人，但報名結束會有多少人，還是難以預測。

陳春發表示，今年開放報名頭兩天因湧入報名的香客太多，因此都延長到晚間8點多，第三天就恢復上午8點到下午6點的正常時段，目前一天平均約有6000人報名，按此趨勢必然會突破40萬人。這數字還不包括報名搭遊覽車的香客，目前遊覽車已達80輛左右，按每車可搭乘42人，總數也有3000多人。

白沙屯媽進香人數從2006年開始，每年都創新高，2023年首度突破10萬人、2024年達到17萬9971人，去年2025年更爆量達到近33萬人。今年進香往返行程8天7夜，從3月11日至4月9日受理報名，時間從每天上午8點至下午6點，但報名第4天僅1小時就達到30萬人，廟方準備的30萬件長袖進香服在第四天上午9點就全數發完，報名費從700元減為500元，但除了進香服，其他如進香帽、毛巾、臂章廟方準備約50萬套，仍可照常發放，廟方還加贈圍脖頭巾。

通霄拱天宮白沙屯媽祖今年往北港朝天宮徒步進香之旅，經向媽祖婆擲筊請示決定今年起轎出發、北港進火、回宮等重要時程；今年擇定登轎及出發日期為農曆二月廿六日（國曆4月12日） 、 到北港為農曆二月廿九日、進火為農曆三月初一子時、回宮為農曆三月初四申時，共計8天7夜。

進香各重要時辰如下，放頭旗農曆二月廿三日子時（國曆4月9日23點20分）、登轎及出發二月廿六日子時（4月12日23點55分）、到北港為農曆二月廿九日（國曆4月16日）、進火為農曆三月初一子時（國曆4月17日凌晨零點10分）、回宮為農曆三月初四申時（國曆4月20日16點10分）、開爐農曆三月十五日子時（國曆5月1日零點35分）。

苗栗縣通霄拱天宮白沙屯媽祖今年往北港朝天宮徒步進香之旅共8天7夜。圖／拱天宮提供
苗栗縣通霄拱天宮白沙屯媽祖今年往北港朝天宮徒步進香之旅共8天7夜。圖／拱天宮提供

白沙屯媽今年往北港進香從3月11日起報名，短短3天就逼近30萬人，前幾天更一舉突破去年32.9萬人的紀錄，今天報名總人數已超過37萬人，廟方表示目前每天約有6000人報名。記者胡蓬生／攝影
白沙屯媽今年往北港進香從3月11日起報名，短短3天就逼近30萬人，前幾天更一舉突破去年32.9萬人的紀錄，今天報名總人數已超過37萬人，廟方表示目前每天約有6000人報名。記者胡蓬生／攝影

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