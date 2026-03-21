快訊

伊朗戰爭未歇…金價本周卻暴跌近10% 3理由致黃金避險功能失靈

加油要趁早…擴大吸收還是撐不住 中油宣布下周汽油漲1.8元

子瑜首唱Run Away！TWICE攻大巨蛋「破4大紀錄」 官方曬高清美照狂賀

聽新聞
0:00 / 0:00

竹縣吉祥物皮皮獅見面會 親子體驗黑糖文化

中央社／ 新竹縣21日電

新竹縣政府今天在寶山鄉新城風糖休閒園區舉辦吉祥物「皮皮獅」見面會，結合在地黑糖文化推廣體驗，吸引百名親子參與，除了一起動手做黑糖爆漿饅頭，也進行園區導覽。

新竹縣府傳播行銷處長蔡宜綾今天透過新聞稿表示，相較於單純參觀，沉浸式體驗更能深化民眾對產業的認識，此次見面會導入皮皮獅IP（智慧財產權）元素，活動名額一開放就「秒殺」。

蔡宜綾說，今天皮皮獅陪伴親子同樂的地點為古法製糖聞名的新城風糖休閒園區，活動帶領民眾揉製麵糰、製作黑糖爆漿饅頭，從指尖感受製糖文化。另外，園區整合生態導覽，讓親子在互動中體驗寶山鄉特有的農村風情。

新聞稿中，傳播行銷處指出，皮皮獅作為縣府觀光代言人，足跡已遍布竹縣多個鄉鎮，今年由寶山鄉首發，後續預計還有5場見面會，將持續結合各地特色景點與體驗活動，相關資訊可至臉書（Facebook）粉絲專頁「竹縣好好玩」查詢。

吉祥物 新竹縣 親子

相關新聞

瘋媽祖每天創紀錄！白沙屯媽「香燈腳」 已逾37萬人報名刷新高

白沙屯媽今年往北港徒步進香從3月11日起報名，短短3天就逼近30萬人，前幾天更一舉突破去年32.9萬人的新高紀錄，目前每天都在寫下新高紀錄，到今天中午已有37萬多人完成報名。拱天宮管委會總幹事陳春發表示，報名還有20天，今年人數肯定會超40萬人，但報名結束會有多少人，還是難以預測。

八德三元宮平安龜年年長大 張善政作品吸睛眾人拍照

八德三元宮與八德區公所今舉辦「2026八德祈龜文化薪傳推廣活動」，上千名民眾齊聚廟埕用米糕製作平安龜，市長張善政也到場同樂，期盼桃園在新的一年國泰民安、市運昌隆。

竹市托嬰接送兩難！議員促廣設臨停接送區、智慧接送停車格

新竹市地狹人稠，市區托嬰中心林立且多臨馬路，尖峰時段家長接送導致違停爭議層出不窮。新竹市議員林彥甫指出，他接獲許多家長反映陷入接送幼童安全、違規兩難，他建議市府，新竹市所有公、私立托嬰中心、幼兒園應規畫臨停接送區，同時也要加強牌面和車格標示等，避免好意變成違規陷阱。

桃園KIRI原民園區 遭爆成垃圾屋

桃園ＫＩＲＩ原住民族文創園區近日遭爆地下室垃圾堆積如山，惡臭薰天，還有火災、鼠患隱憂。桃園市原民局表示，該處符合建築設計，多次稽查垃圾皆有整齊分類，每周定時清運二次，未來會持續督導與稽查，維護園區安全。

影／最後一場下鄉座談會 鍾東錦：苗栗是可栽培的「請中央多關心」

苗栗縣政府今天在雪霸國家公園汶水遊客中心辦理第6場縣長下鄉座談會，針對獅潭、大湖、卓蘭、泰安4鄉鎮爭取的建設及工程案研討。其中，卓蘭農會擬向縣府申購埔尾段縣有地，規畫興建新的農會果菜市場及資材、肥料、農藥和水果的銷售集貨場，縣長鍾東錦允諾全力支持。此外，鍾東錦也重申裁併偏鄉迷你小校的立場，讓偏鄉學童能有更好的學習環境和同儕互動。

10億打造KIRI原民園區遭爆變垃圾屋？ 桃市原民局：符合設計將加強稽查

桃園市大園區KIRI原住民族文創園區斥資10億打造，近日遭爆料地下室垃圾集中場堆積如山、惡臭薰天，引發火警隱憂與鼠患疑慮。桃園市原民局表示，該處符合建築設計，經多次查核垃圾皆有分類整齊，且均委託專業廠商每周二次定期清運，將持續督導並視情況會同衛生單位稽查，以維護園區安全。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。