聽新聞
0:00 / 0:00
竹縣吉祥物皮皮獅見面會 親子體驗黑糖文化
新竹縣政府今天在寶山鄉新城風糖休閒園區舉辦吉祥物「皮皮獅」見面會，結合在地黑糖文化推廣體驗，吸引百名親子參與，除了一起動手做黑糖爆漿饅頭，也進行園區導覽。
新竹縣府傳播行銷處長蔡宜綾今天透過新聞稿表示，相較於單純參觀，沉浸式體驗更能深化民眾對產業的認識，此次見面會導入皮皮獅IP（智慧財產權）元素，活動名額一開放就「秒殺」。
蔡宜綾說，今天皮皮獅陪伴親子同樂的地點為古法製糖聞名的新城風糖休閒園區，活動帶領民眾揉製麵糰、製作黑糖爆漿饅頭，從指尖感受製糖文化。另外，園區整合生態導覽，讓親子在互動中體驗寶山鄉特有的農村風情。
新聞稿中，傳播行銷處指出，皮皮獅作為縣府觀光代言人，足跡已遍布竹縣多個鄉鎮，今年由寶山鄉首發，後續預計還有5場見面會，將持續結合各地特色景點與體驗活動，相關資訊可至臉書（Facebook）粉絲專頁「竹縣好好玩」查詢。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。