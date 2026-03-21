竹縣吉祥物皮皮獅見面會 親子體驗黑糖文化

白沙屯媽今年往北港徒步進香從3月11日起報名，短短3天就逼近30萬人，前幾天更一舉突破去年32.9萬人的新高紀錄，目前每天都在寫下新高紀錄，到今天中午已有37萬多人完成報名。拱天宮管委會總幹事陳春發表示，報名還有20天，今年人數肯定會超40萬人，但報名結束會有多少人，還是難以預測。

2026-03-21 17:51