快訊

趙駿亞家暴判決出爐！判刑2月、賠51萬 吳婉君斷開孽緣近況曝光

台韓都被點名…美伊戰爭衝擊 專家指1煉油副產品恐卡住半導體生產

不是亂翻！LaLaport中文名稱曝光 網笑歪：東南亞語系風

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園巨蛋3.4億改善工程不留人行道？工務局：已改善

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園巨蛋修繕工程圍籬把人行道全部封住，民眾只能走在馬路上，險象環生，經市議員李宗豪反映，工務局今天已經改善。圖／桃園市工務局提供
桃園巨蛋修繕工程圍籬把人行道全部封住，民眾只能走在馬路上，險象環生，經市議員李宗豪反映，工務局今天已經改善。圖／桃園市工務局提供

桃園市政府斥資3.4億元修繕桃園綜合體育館，近日封館施工，但圍籬占滿人行道，多棵30年景觀樹攔腰砍斷，引來民眾批評，民代也關切；負責修繕的工務局坦言原先規畫設計不良，已經改善，而砍樹則是依中央規定汰換樹種。

桃園綜合體育館因圓形頂棚有「桃園巨蛋」之稱，啟用迄今33年，設施老舊、管線漏水，不僅影響觀賽品質，也影響選手表現，市府斥巨資改善升級，預計10月完工，但工程才剛進行，就因行人通道與樹木保存惹爭議。

民眾指出，體育館周邊的三民路跟成功路雖保留行人穿越道，但穿過馬路到體育館後，人行道全被圍籬封起來，只能走在馬路上。該路段是附近北科附工學生上學重要的通道，人車爭道情形險象環生；另有民眾發現體育館景觀工程把樹直接砍掉，認為做法太粗暴，也質疑程序不正確。消息在網路廣傳，不少人附和，質疑為何不移植？

民進黨桃園市議員李宗豪昨晚到現場會勘，目睹車輛從行人身旁呼嘯而過，隨即要求市府改善；同黨議員余信憲則批評市府「左手種樹、右手砍樹」，指市府植樹節活動經費年年增加，植樹本是好事，但一邊種、一邊砍，邏輯就讓人摸不著頭緒，莫非是植樹、砍樹都有預算，讓工程可以一直做、錢一直花？

工務局表示，修繕工程配合4月職籃開打，人行道會先重鋪，所以不得不全部封閉。施工原先規畫民眾改走體育館建物下的走廊，但動線指引不明顯，不符民眾實際使用需求，今天已用護欄在三民路隔出臨時人行道，成功路因路幅窄無法架設，但有強化動線指引。

另外，體育場周邊的木棉花與黑板樹被內政部認定是不良樹種，可能造成體質過敏、人車通行安全與地磚隆起等情，詢問其他公共工程空間皆無此樹種需求，13日經專家評估後才移除，後續規畫以光臘樹等適合人行道的樹種與草本植物取代，維持城市綠化帶。

桃園巨蛋修繕工程圍籬把人行道全部封住，民眾只能走在馬路上，險象環生，經市議員李宗豪反映，工務局今天已經改善。圖／桃園市議員李宗豪提供
桃園巨蛋修繕工程圍籬把人行道全部封住，民眾只能走在馬路上，險象環生，經市議員李宗豪反映，工務局今天已經改善。圖／桃園市議員李宗豪提供

桃園巨蛋修繕工程圍籬把人行道全部封住，民眾只能走在馬路上，險象環生，經市議員李宗豪反映，工務局今天已經改善。圖／桃園市工務局提供
桃園巨蛋修繕工程圍籬把人行道全部封住，民眾只能走在馬路上，險象環生，經市議員李宗豪反映，工務局今天已經改善。圖／桃園市工務局提供

桃園巨蛋修繕工程圍籬把人行道全部封住，民眾只能走在馬路上，險象環生，經市議員李宗豪反映，工務局今天已經改善。圖／桃園市工務局提供
桃園巨蛋修繕工程圍籬把人行道全部封住，民眾只能走在馬路上，險象環生，經市議員李宗豪反映，工務局今天已經改善。圖／桃園市工務局提供

桃園巨蛋修繕工程圍籬把人行道全部封住，民眾只能走在馬路上，險象環生，經市議員李宗豪反映，工務局今天已經改善。圖／桃園市工務局提供
桃園巨蛋修繕工程圍籬把人行道全部封住，民眾只能走在馬路上，險象環生，經市議員李宗豪反映，工務局今天已經改善。圖／桃園市工務局提供

桃園巨蛋修繕工程圍籬把人行道全部封住，民眾只能走在馬路上，險象環生，經市議員李宗豪反映，工務局今天已經改善。圖／桃園市議員李宗豪提供
桃園巨蛋修繕工程圍籬把人行道全部封住，民眾只能走在馬路上，險象環生，經市議員李宗豪反映，工務局今天已經改善。圖／桃園市議員李宗豪提供

北科附工 人行道 體育館

延伸閱讀

桃園KIRI原民園區 遭爆成垃圾屋

影／台糖旗山手巾寮大規模砍樹引發地方不滿 邱議瑩要求立刻停止

好孕專車難叫 桃園設計聯合叫車平台改善

桃園4里 盼專用垃圾袋轉型隨袋徵收

相關新聞

八德三元宮平安龜年年長大 張善政作品吸睛眾人拍照

八德三元宮與八德區公所今舉辦「2026八德祈龜文化薪傳推廣活動」，上千名民眾齊聚廟埕用米糕製作平安龜，市長張善政也到場同樂，期盼桃園在新的一年國泰民安、市運昌隆。

竹市托嬰接送兩難！議員促廣設臨停接送區、智慧接送停車格

新竹市地狹人稠，市區托嬰中心林立且多臨馬路，尖峰時段家長接送導致違停爭議層出不窮。新竹市議員林彥甫指出，他接獲許多家長反映陷入接送幼童安全、違規兩難，他建議市府，新竹市所有公、私立托嬰中心、幼兒園應規畫臨停接送區，同時也要加強牌面和車格標示等，避免好意變成違規陷阱。

桃園KIRI原民園區 遭爆成垃圾屋

桃園ＫＩＲＩ原住民族文創園區近日遭爆地下室垃圾堆積如山，惡臭薰天，還有火災、鼠患隱憂。桃園市原民局表示，該處符合建築設計，多次稽查垃圾皆有整齊分類，每周定時清運二次，未來會持續督導與稽查，維護園區安全。

影／最後一場下鄉座談會 鍾東錦：苗栗是可栽培的「請中央多關心」

苗栗縣政府今天在雪霸國家公園汶水遊客中心辦理第6場縣長下鄉座談會，針對獅潭、大湖、卓蘭、泰安4鄉鎮爭取的建設及工程案研討。其中，卓蘭農會擬向縣府申購埔尾段縣有地，規畫興建新的農會果菜市場及資材、肥料、農藥和水果的銷售集貨場，縣長鍾東錦允諾全力支持。此外，鍾東錦也重申裁併偏鄉迷你小校的立場，讓偏鄉學童能有更好的學習環境和同儕互動。

10億打造KIRI原民園區遭爆變垃圾屋？ 桃市原民局：符合設計將加強稽查

桃園市大園區KIRI原住民族文創園區斥資10億打造，近日遭爆料地下室垃圾集中場堆積如山、惡臭薰天，引發火警隱憂與鼠患疑慮。桃園市原民局表示，該處符合建築設計，經多次查核垃圾皆有分類整齊，且均委託專業廠商每周二次定期清運，將持續督導並視情況會同衛生單位稽查，以維護園區安全。

科技園區植樹 桃園副市長蘇俊賓：產業發展不盡然要犧牲環境

桃園副市長蘇俊賓今赴華亞科技園區參加2026桃園市龜山區植樹節活動，活動中提及地方產業蓬勃發展，也談到環境永續議題，期盼2者能夠並進，強調植樹不是短暫性活動，更是城市永續發展的具體實踐。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。