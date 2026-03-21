桃園巨蛋3.4億改善工程不留人行道？工務局：已改善

桃園市政府斥資3.4億元修繕桃園綜合體育館，近日封館施工，但圍籬占滿人行道，多棵30年景觀樹攔腰砍斷，引來民眾批評，民代也關切；負責修繕的工務局坦言原先規畫設計不良，已經改善，而砍樹則是依中央規定汰換樹種。

桃園綜合體育館因圓形頂棚有「桃園巨蛋」之稱，啟用迄今33年，設施老舊、管線漏水，不僅影響觀賽品質，也影響選手表現，市府斥巨資改善升級，預計10月完工，但工程才剛進行，就因行人通道與樹木保存惹爭議。

民眾指出，體育館周邊的三民路跟成功路雖保留行人穿越道，但穿過馬路到體育館後，人行道全被圍籬封起來，只能走在馬路上。該路段是附近北科附工學生上學重要的通道，人車爭道情形險象環生；另有民眾發現體育館景觀工程把樹直接砍掉，認為做法太粗暴，也質疑程序不正確。消息在網路廣傳，不少人附和，質疑為何不移植？

民進黨桃園市議員李宗豪昨晚到現場會勘，目睹車輛從行人身旁呼嘯而過，隨即要求市府改善；同黨議員余信憲則批評市府「左手種樹、右手砍樹」，指市府植樹節活動經費年年增加，植樹本是好事，但一邊種、一邊砍，邏輯就讓人摸不著頭緒，莫非是植樹、砍樹都有預算，讓工程可以一直做、錢一直花？

工務局表示，修繕工程配合4月職籃開打，人行道會先重鋪，所以不得不全部封閉。施工原先規畫民眾改走體育館建物下的走廊，但動線指引不明顯，不符民眾實際使用需求，今天已用護欄在三民路隔出臨時人行道，成功路因路幅窄無法架設，但有強化動線指引。

另外，體育場周邊的木棉花與黑板樹被內政部認定是不良樹種，可能造成體質過敏、人車通行安全與地磚隆起等情，詢問其他公共工程空間皆無此樹種需求，13日經專家評估後才移除，後續規畫以光臘樹等適合人行道的樹種與草本植物取代，維持城市綠化帶。

桃園巨蛋修繕工程圍籬把人行道全部封住，民眾只能走在馬路上，險象環生，經市議員李宗豪反映，工務局今天已經改善。圖／桃園市議員李宗豪提供

桃園巨蛋修繕工程圍籬把人行道全部封住，民眾只能走在馬路上，險象環生，經市議員李宗豪反映，工務局今天已經改善。圖／桃園市工務局提供

桃園巨蛋修繕工程圍籬把人行道全部封住，民眾只能走在馬路上，險象環生，經市議員李宗豪反映，工務局今天已經改善。圖／桃園市工務局提供

桃園巨蛋修繕工程圍籬把人行道全部封住，民眾只能走在馬路上，險象環生，經市議員李宗豪反映，工務局今天已經改善。圖／桃園市工務局提供