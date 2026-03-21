影／苗栗文昌祠春祭大典今登場 廣邀各級學子參與新創儀式

今天是文昌帝君誕辰，苗栗市文昌祠上午舉辦春祭大典，為了傳承「開中門」傳統，今年由苗栗文昌書院客家文化學會發起，增加多項新創儀式，並邀集縣內國小到大學的學生代表參與祭儀並行三跪九叩大禮，縣內縣外多名學者、曾獲開中門祭聖的士子都 穿博士服參加，盼透過文化與教育結合的方式，鼓勵青年學子努力向學，體現書院文化「崇文重教」的精神。

苗栗文昌祠早年也是英才書院所在地，多年來一直保有「士子開中門」及春祭、秋祭的傳統，近20年來士子開中門改為縣府官辦，也是全台唯一官辦開中門的縣市，凡是獲博士學位及高考及格者都可獲得開中門入祠祭聖及祭拜文昌帝的榮耀，光耀門楣。

今天春祭大典，除了由文昌祠管委會主委劉大頌、副縣長邱俐俐、苗栗市長余文忠主祭，苗栗高商數十名種子學生也參與祭典、讀疏文上告玉皇大帝等祭儀，包括僑育國小、苗栗國中、苗栗高中、苗栗農工、國立聯合大學及育達科技大學等校師生愈百人參與。

苗栗文昌書院客家文化學會指出，苗栗文昌祠創建於清光緒八年（1882年）並於光緒十一年（1885年）完工，至今已有144年歷史，古祠完整保留清代建築風貌，建築格局採面寬三開間、兩進兩廊的合院式設計，古樸典雅，承載地方深厚的文教傳統與信仰文化，民國74年（1985年）8月19日公告為臺閩地區三級古蹟，後調整為苗栗縣定古蹟，是苗栗重要的文化資產。

文昌祠主祀文昌帝君，從祀至聖先師孔子與倉頡聖人，象徵文化源流與智慧傳承。長久以來，縣內許多學子在升學、考試前都會前來文昌祠祈求智慧與順利，有些學校更由校長帶隊來祈福。文昌祠管委會多年來都由前立委劉國昭擔任主委，他去年過世後，由兒子劉大頌接任主委，持續維持獎掖文風、晴耕雨讀的客家文化傳承。

今天祭典除了廟方，客家文化學院也邀請考試院考選部前部長邱華君博士主持全台首創的「師生集氣祈福、文昌塔許願、薪火相傳、筆惠學子」祭儀，象徵知識傳承與文化延續，展現學習精神代代相傳的意義。

張華君出身苗栗寒門，憑藉自身努力向學，考上公職在考試院服務數十年，他勉勵參加學子除藉由祭祀文昌帝君祈求有好考運，但同時也要靠自身努力學習，才能逐步往人生目標邁進。

苗栗市文昌祠上午舉辦春祭大典，為傳承「開中門」傳統，今年由苗栗文昌書院客家文化學會發起，增加多項新創祈福儀式。記者胡蓬生／攝影

苗栗市文昌祠上午舉辦春祭大典，為傳承「開中門」傳統，今年由苗栗文昌書院客家文化學會發起，增加多項新創儀式，苗栗高商學生並參與祭儀。記者胡蓬生／攝影

苗栗文昌祠管委會主委劉大頌在春祭大典依古禮敬獻。記者胡蓬生／攝影

苗栗市文昌祠上午舉辦春祭大典，為傳承「開中門」傳統，今年由苗栗文昌書院客家文化學會發起，增加多項新創祈福儀式，祭儀結束後將中門關閉。記者胡蓬生／攝影

苗栗市文昌祠上午舉辦春祭大典，為傳承「開中門」傳統，今年由苗栗文昌書院客家文化學會發起，增加多項新創祈福儀式。記者胡蓬生／攝影