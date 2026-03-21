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八德三元宮平安龜年年長大 張善政作品吸睛眾人拍照

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市長張善政做的米糕龜。記者陳俊智／攝影
桃園市長張善政做的米糕龜。記者陳俊智／攝影

八德三元宮與八德區公所今舉辦「2026八德祈龜文化薪傳推廣活動」，上千名民眾齊聚廟埕用米糕製作平安龜，市長張善政也到場同樂，期盼桃園在新的一年國泰民安、市運昌隆。

八德三元宮建廟至今逾250年，是地方重要信仰中心，米糕製成的平安龜逐年長大，如今重達2151斤，也繁衍出許多小平安龜，市長張善政今天也親自到場敬奉一隻重達1388 斤的平安龜，眾人抬進廟埕時，現場不時傳出讚嘆，民眾爭相合影留念，而米龜在活動結束後也分送給民眾，象徵分享福氣。

今天是農曆二月初三，適逢文昌帝君壽誕，八德三元宮也同步舉辦壽誕法會與開智慧儀式，為民眾點燈開智慧，活動也頒發文昌獎學金，鼓勵學子向上。

張善政表示，烏龜象徵長壽吉祥，承載人們對未來的美好願景。八德三元宮祈龜求好運是八德人年年期盼的大事，他也很期待，事前還問主委「今年什麼時候舉辦」，而求得福龜的民眾來年以更大的福龜回饋，讓福氣流轉延續，這份善念正是祈龜文化最動人之處，期盼桃園新的一年國泰民安、市運昌隆。

八德三元宮主委呂林小鳳也指出，期盼透過活動讓傳統信仰與文化延續下去，親子DIY米糕龜與彩繪「陶喜龜」賦予傳統信仰物件嶄新的藝術生命。

桃園市長張善政（中）與八德三元宮主委呂林小鳳（右）動手DIY平安龜。記者陳俊智／攝影
桃園市長張善政（中）與八德三元宮主委呂林小鳳（右）動手DIY平安龜。記者陳俊智／攝影

八德三元宮平安龜年年長大，如今已有3千多斤。記者陳俊智／攝影
八德三元宮平安龜年年長大，如今已有3千多斤。記者陳俊智／攝影

八德三元宮舉辦親子DIY平安龜，大人小孩一起展現創意，精緻程度連桃園市長張善政都讚嘆。記者陳俊智／攝影
八德三元宮舉辦親子DIY平安龜，大人小孩一起展現創意，精緻程度連桃園市長張善政都讚嘆。記者陳俊智／攝影

張善政 桃園 呂林小鳳

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