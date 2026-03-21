快訊

教師退場／轉行養豬變網紅 資深師：至少豬不會投訴我

拳擊／世界拳總為林郁婷亞錦賽參賽資格背書 性別爭議劃下句點

台中林女掌摑律師犯眾怒 巴毛律師曝收押關鍵原因：有夠可憐

聽新聞
0:00 / 0:00

竹市托嬰接送兩難！議員促廣設臨停接送區、智慧接送停車格

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
議員林彥甫建議市府，新竹市所有公、私立托嬰中心、幼兒園應規畫臨停接送區，同時也要加強牌面和車格標示等，避免好意變成違規陷阱。記者王駿杰／攝影
議員林彥甫建議市府，新竹市所有公、私立托嬰中心、幼兒園應規畫臨停接送區，同時也要加強牌面和車格標示等，避免好意變成違規陷阱。記者王駿杰／攝影

新竹市地狹人稠，市區托嬰中心林立且多臨馬路，尖峰時段家長接送導致違停爭議層出不窮。新竹市議員林彥甫指出，他接獲許多家長反映陷入接送幼童安全、違規兩難，他建議市府，新竹市所有公、私立托嬰中心、幼兒園應規畫臨停接送區，同時也要加強牌面和車格標示等，避免好意變成違規陷阱。

對此，新竹市政府交通處表示，市府非常重視家長接送學童安全，已優先於公立學校布建智慧家長臨停接送區，近期亦於私立托嬰中心設置，目前已累計設置10所學校，將持續評估增設，透過智慧化設備確保家長接送區不被占用，在非接送時段，也能兼顧當地停車需求。

林彥甫指出，家長接送嬰幼兒往往因為道路無臨停空間，只能被迫違停在路邊，因而陷入「幼童安全」與「交通違規」的兩難困境，又或者是學園前有畫黃線，但卻被非家長車輛違停佔用，警察也疲於奔命。

林彥甫說，他早在2022年就曾在議會提案，建請市府新竹市所有公、私立托嬰中心、幼兒園規畫臨停接送區。一年半後市府雖然有向學校調查需求，但遲未設置，因此，他在質詢時建議市府，參考其他縣市設置智慧接送停車格

他說，目前除多數市區的公立學校有智慧臨停接送區外，近期也有喔間私立托嬰中心成功申請到設置接送區，讓家長能安心接送嬰幼兒。

此外，林彥甫指出，因為接送停車格使用方式較特殊，其他時間為一般停車格，但上班日7點半跟17點會分別有1.5小時轉變為家長臨停區，限停15分鐘，駕駛人應注意時間，若久停會變成超時違規，建議交通處加強牌面和車格標示，避免好意變成違規陷阱。

市府指出，非常重視家長接送學童安全，已優先於公立學校布建智慧家長臨停接送區，近期亦於私立托嬰中心設置，目前已累計設置10所學校，將持續評估增設。記者王駿杰／攝影
市府指出，非常重視家長接送學童安全，已優先於公立學校布建智慧家長臨停接送區，近期亦於私立托嬰中心設置，目前已累計設置10所學校，將持續評估增設。記者王駿杰／攝影

交通違規 停車格

延伸閱讀

教保機構招生開跑 提供52萬平價幼兒就學名額

新北稽查學幼童車 攔檢5車抓到1逾十年車違規載學生

新北聯合稽查 補習班接送車逾齡違規挨罰

高雄智慧停車格 爭取10分鐘免費 交通局不認同

相關新聞

竹市托嬰接送兩難！議員促廣設臨停接送區、智慧接送停車格

新竹市地狹人稠，市區托嬰中心林立且多臨馬路，尖峰時段家長接送導致違停爭議層出不窮。新竹市議員林彥甫指出，他接獲許多家長反映陷入接送幼童安全、違規兩難，他建議市府，新竹市所有公、私立托嬰中心、幼兒園應規畫臨停接送區，同時也要加強牌面和車格標示等，避免好意變成違規陷阱。

桃園KIRI原民園區 遭爆成垃圾屋

桃園ＫＩＲＩ原住民族文創園區近日遭爆地下室垃圾堆積如山，惡臭薰天，還有火災、鼠患隱憂。桃園市原民局表示，該處符合建築設計，多次稽查垃圾皆有整齊分類，每周定時清運二次，未來會持續督導與稽查，維護園區安全。

影／最後一場下鄉座談會 鍾東錦：苗栗是可栽培的「請中央多關心」

苗栗縣政府今天在雪霸國家公園汶水遊客中心辦理第6場縣長下鄉座談會，針對獅潭、大湖、卓蘭、泰安4鄉鎮爭取的建設及工程案研討。其中，卓蘭農會擬向縣府申購埔尾段縣有地，規畫興建新的農會果菜市場及資材、肥料、農藥和水果的銷售集貨場，縣長鍾東錦允諾全力支持。此外，鍾東錦也重申裁併偏鄉迷你小校的立場，讓偏鄉學童能有更好的學習環境和同儕互動。

10億打造KIRI原民園區遭爆變垃圾屋？ 桃市原民局：符合設計將加強稽查

桃園市大園區KIRI原住民族文創園區斥資10億打造，近日遭爆料地下室垃圾集中場堆積如山、惡臭薰天，引發火警隱憂與鼠患疑慮。桃園市原民局表示，該處符合建築設計，經多次查核垃圾皆有分類整齊，且均委託專業廠商每周二次定期清運，將持續督導並視情況會同衛生單位稽查，以維護園區安全。

科技園區植樹 桃園副市長蘇俊賓：產業發展不盡然要犧牲環境

桃園副市長蘇俊賓今赴華亞科技園區參加2026桃園市龜山區植樹節活動，活動中提及地方產業蓬勃發展，也談到環境永續議題，期盼2者能夠並進，強調植樹不是短暫性活動，更是城市永續發展的具體實踐。

清明4天連續假期 台61線竹南、後龍路段交通疏導措施出爐

今年清明節連續假期自4月3日至4月6日共計4天，預估台61線連假期間將湧現返鄉及旅遊車潮，公路局中區養護工程分局苗栗工務段將在竹南、後龍路段祭出交通疏導措施；其中，竹南鎮國3西濱交流道北向匝道5、6兩日每天12點至晚上9點封閉，如要行駛國3請往北直行至香山交流道，請駕駛人要特別注意。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。