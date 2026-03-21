竹市托嬰接送兩難！議員促廣設臨停接送區、智慧接送停車格

新竹市地狹人稠，市區托嬰中心林立且多臨馬路，尖峰時段家長接送導致違停爭議層出不窮。新竹市議員林彥甫指出，他接獲許多家長反映陷入接送幼童安全、違規兩難，他建議市府，新竹市所有公、私立托嬰中心、幼兒園應規畫臨停接送區，同時也要加強牌面和車格標示等，避免好意變成違規陷阱。

對此，新竹市政府交通處表示，市府非常重視家長接送學童安全，已優先於公立學校布建智慧家長臨停接送區，近期亦於私立托嬰中心設置，目前已累計設置10所學校，將持續評估增設，透過智慧化設備確保家長接送區不被占用，在非接送時段，也能兼顧當地停車需求。

林彥甫指出，家長接送嬰幼兒往往因為道路無臨停空間，只能被迫違停在路邊，因而陷入「幼童安全」與「交通違規」的兩難困境，又或者是學園前有畫黃線，但卻被非家長車輛違停佔用，警察也疲於奔命。

林彥甫說，他早在2022年就曾在議會提案，建請市府新竹市所有公、私立托嬰中心、幼兒園規畫臨停接送區。一年半後市府雖然有向學校調查需求，但遲未設置，因此，他在質詢時建議市府，參考其他縣市設置智慧接送停車格。

他說，目前除多數市區的公立學校有智慧臨停接送區外，近期也有喔間私立托嬰中心成功申請到設置接送區，讓家長能安心接送嬰幼兒。

此外，林彥甫指出，因為接送停車格使用方式較特殊，其他時間為一般停車格，但上班日7點半跟17點會分別有1.5小時轉變為家長臨停區，限停15分鐘，駕駛人應注意時間，若久停會變成超時違規，建議交通處加強牌面和車格標示，避免好意變成違規陷阱。