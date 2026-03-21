桃園KIRI原民園區 遭爆成垃圾屋

桃園KIRI原住民族文創園區近日遭爆地下室垃圾堆積如山，惡臭薰天，還有火災、鼠患隱憂。桃園市原民局表示，該處符合建築設計，多次稽查垃圾皆有整齊分類，每周定時清運二次，未來會持續督導與稽查，維護園區安全。

KIRI園區斥資十億元建造，目前委外經營，近年因建築結構漏水、消防安檢未過關和租金過高等爭議頻上媒體版面，近日又有民眾在社群網站爆料，指園區地下二樓垃圾集中場用為木頭作隔間，空間設計不良，而數十袋垃圾堆得跟人一樣高，快要砌成一面牆。

爆料再指，垃圾集中場平時腐爛臭氣薰天，老鼠已經「攻占」一樓店家天花板，清潔環境堪憂。萬一電線走火，垃圾堆及木頭隔間非常危險，大量垃圾濃煙直接竄向一樓店家與遊客後果不堪設想。

桃園市原民局表示，KIRI園區地下室設有儲藏空間，營運商設置垃圾暫存空間，有區隔垃圾區與倉庫區使用，尚符合原建築設計。先前舉報垃圾間髒亂惡臭，經履約管理會議檢討，原民局多次偕同新工處實地查核，現場回收物與垃圾均排列整齊。

原民局強調，園區的經營管理是促參的營運廠商負責，外界有任何意見，都會透過履約管理會反映給業者，議建議他們採納。

關於垃圾場衛生問題，園區廢棄物友委託專業清運業者，定期每周清運一至二次，環境維護尚符規範，將持續觀察營運狀況，必要時將會同衛生單位現場查核。