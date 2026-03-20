影／最後一場下鄉座談會 鍾東錦：苗栗是可栽培的「請中央多關心」

苗栗縣政府今天在雪霸國家公園汶水遊客中心辦理第6場縣長下鄉座談會，針對獅潭、大湖、卓蘭、泰安4鄉鎮爭取的建設及工程案研討。其中，卓蘭農會擬向縣府申購埔尾段縣有地，規畫興建新的農會果菜市場及資材、肥料、農藥和水果的銷售集貨場，縣長鍾東錦允諾全力支持。此外，鍾東錦也重申裁併偏鄉迷你小校的立場，讓偏鄉學童能有更好的學習環境和同儕互動。

最後一場下鄉座談有多達35個提案及新增2個臨時動議，包括4鄉鎮多處鄉道交通安全問題及改善擋土牆、農路及增建護欄等工程，縣長鍾東錦允諾該做的一定會做，6個場次下鄉座談提案將視急迫性依序改善，編列經費或向中央爭取補助。他並向中央喊話「多關心苗栗」，因苗栗是可以栽培的好地方。

卓蘭農會總幹事徐文欽指出，農會現有果菜市場因周邊道路路幅不足，為解決蔬果運送車輛進出不便，擬申購卓蘭鎮埔尾段等多筆約1公頃縣有地，規畫興新建果菜市場及資材集貨場，同時在周邊施作花圃，以吸引遊客駐足、打卡，以改善現有蔬果農特產品運銷的不便，幫助農友增加收入。

鍾東錦肯定卓蘭農會的建議是「很棒的IDEA」允諾全力支持，依法規縣有地無法直接撥用給農會，必須申購，他指示縣府地政處與農業處盡速擬案，送議會審議通過後呈報農業部核備。 他強調，屆時縣有地銷售款，縣府也會補助給新建果菜市場、銷售中心增設冷鏈等相關設備及建置花圃的經費，讓蔬果保存期延長，並吸引前往卓蘭、泰安或台中東勢的遊客，在卓蘭果菜市場選購新鮮的蔬果，增加農民收益。

鍾東錦並重申支持裁併小校的政策，今年景山國小裁撤後將併入雙連國小，偏鄉小校每班僅一、兩名學生，人數太少，不利學習和人際互動， 撤校是為孩子的學習發展著想，還有交通費補助家長的配套，請地方各級民代多向家長說明，景山撤校省下的逾千萬元經費可改善、強化雙連國小的設備及學習。

獅潭鄉長劉淑能指出，苗栗縣地理中心在獅潭鄉豐林村，建議改善玉虛宮旁環山階梯步道至地理中心碑的周邊環境，以當地特色茶樹設計迷宮，增加趣味及活潑性，再由階梯棧道往八角林河，可改善既有棧道環境並在涼亭旁設置親水平台空間及疊水效果等景致，增加遊客在此停留時間。

鍾東錦答覆，縣府有責任將地理中心規畫更豐富，指示文觀局著手將中心紀念碑設計的更新潮，部分改善經費也請中央協助，藉此吸引遊客前往打卡，帶動觀光發展。

苗栗縣政府今天在雪霸汶水遊客中心辦第6場縣長下鄉座談會，針對獅潭、大湖、卓蘭、泰安4鄉鎮爭取的建設及工程案研商。記者胡蓬生／攝影