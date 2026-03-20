第二大隊中壢區各分隊與中壢防宣分隊前往中壢區林森國民小學舉辦「防火防災暨CPR宣導活動」。圖：消防局提供

桃園市消防局第二大隊中壢區各分隊與中壢防宣分隊於今(20)日，前往中壢區林森國民小學舉辦「防火防災暨CPR宣導活動」。此次宣導對象為該校四年級師生共約300員，透過精心設計的分站體驗模式，將專業的救災知識轉化為具體的實作經驗。

活動壓軸則由隊員示範CPR與AED救護技巧。圖：消防局提供

活動亮點之一為火場避難與煙霧體驗。消防同仁利用製煙機模擬火災現場，並特別強調濃煙具有「高溫、有毒、擴散極快」三大致命特性。在伸手不見五指的模擬情境中，叮嚀師生，火場中視線受阻且煙霧充滿毒性，萬不得已絕不可穿越濃煙，應掌握濃煙關門、小火逃生的原則，並實地演練低姿勢沿牆壁尋找出口的保命動作。

在火災預防站，則深入淺出介紹電器火災「五不一沒有」及炊事人離火熄的核心觀念，並大力推廣安裝住宅用火災警報器的重要性。緊接著在滅火設備操作中，師生們實際練習滅火器「拉、瞄、壓、掃」與室內消防栓「按、開、拿、拉、轉」的操作技巧，培養臨危不亂的應變能力。

針對季節性風險，現場也同步進行防溺與一氧化碳中毒宣導。除提醒夏日戲水應認明有救生員場所及「救溺五步、防溺十招」外，更教導如何正確安裝燃氣熱水器並保持通風。活動壓軸則由隊員示範CPR與AED救護技巧，透過「叫、叫、壓、電」口訣，讓學童了解如何在黃金6分鐘內爭取救命機會，將安全種子植入校園。

第二大隊長簡慈彥也呼籲廣大市民朋友，平時應落實居家環境雜物清理，並嚴格遵守用火用電安全。電器產品應選用合格標章，火源使用完畢請隨手關閉，唯有平時多一分警覺與防範，才能確保家人與財產的安全，守護幸福家園。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃消第二大隊防災宣導逼真 師生體驗「伸手不見五指」學保命