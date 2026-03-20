桃消第二大隊防災宣導逼真 師生體驗「伸手不見五指」學保命
桃園市消防局第二大隊中壢區各分隊與中壢防宣分隊於今(20)日，前往中壢區林森國民小學舉辦「防火防災暨CPR宣導活動」。此次宣導對象為該校四年級師生共約300員，透過精心設計的分站體驗模式，將專業的救災知識轉化為具體的實作經驗。
活動亮點之一為火場避難與煙霧體驗。消防同仁利用製煙機模擬火災現場，並特別強調濃煙具有「高溫、有毒、擴散極快」三大致命特性。在伸手不見五指的模擬情境中，叮嚀師生，火場中視線受阻且煙霧充滿毒性，萬不得已絕不可穿越濃煙，應掌握濃煙關門、小火逃生的原則，並實地演練低姿勢沿牆壁尋找出口的保命動作。
在火災預防站，則深入淺出介紹電器火災「五不一沒有」及炊事人離火熄的核心觀念，並大力推廣安裝住宅用火災警報器的重要性。緊接著在滅火設備操作中，師生們實際練習滅火器「拉、瞄、壓、掃」與室內消防栓「按、開、拿、拉、轉」的操作技巧，培養臨危不亂的應變能力。
針對季節性風險，現場也同步進行防溺與一氧化碳中毒宣導。除提醒夏日戲水應認明有救生員場所及「救溺五步、防溺十招」外，更教導如何正確安裝燃氣熱水器並保持通風。活動壓軸則由隊員示範CPR與AED救護技巧，透過「叫、叫、壓、電」口訣，讓學童了解如何在黃金6分鐘內爭取救命機會，將安全種子植入校園。
第二大隊長簡慈彥也呼籲廣大市民朋友，平時應落實居家環境雜物清理，並嚴格遵守用火用電安全。電器產品應選用合格標章，火源使用完畢請隨手關閉，唯有平時多一分警覺與防範，才能確保家人與財產的安全，守護幸福家園。
本文章來自《桃園電子報》。原文：桃消第二大隊防災宣導逼真 師生體驗「伸手不見五指」學保命
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