10億打造KIRI原民園區遭爆變垃圾屋？ 桃市原民局：符合設計將加強稽查

桃園市大園區KIRI原住民族文創園區斥資10億打造，近日遭爆料地下室垃圾集中場堆積如山、惡臭薰天，引發火警隱憂與鼠患疑慮。桃園市原民局表示，該處符合建築設計，經多次查核垃圾皆有分類整齊，且均委託專業廠商每周二次定期清運，將持續督導並視情況會同衛生單位稽查，以維護園區安全。

有網友近日在網路發文爆料，貼出KIRI園區位於地下二樓的垃圾集中場景象，照片中可見，集中場內有一袋一袋的垃圾堆至成人高，目測有數十袋垃圾堆放在空間角落，且集中場四周、牆壁及梁柱為木作隔間，空間設計不良。

爆料再指，垃圾集中場平時腐爛臭氣薰天，老鼠已經「攻佔」一樓店家天花板，清潔環境堪憂；批評在密不透風的地下二樓，萬一電線走火，垃圾堆及木頭隔間非常危險，大量垃圾濃煙直接竄向一樓店家與遊客後果不堪設想。

對此桃園市原民局回應，地下室設有儲藏空間，營運商設置垃圾暫存空間，並區隔垃圾區與倉庫區使用，尚符合原建築設計。先前舉報垃圾間髒亂惡臭，經履約管理會議檢討，原民局多次偕同興建單位新工處實地查核，現場回收物與垃圾均排列整齊。

原民局強調，園區的經營管理是促參的營運廠商，皆會在履約管理會議中建議他們採納，有關垃圾場衛生問題，園區廢棄物均委託專業清運業者，定期每周清運一至二次，環境維護尚符規範，將持續觀察營運狀況，必要時將會同衛生單位現場查核。