科技園區植樹 桃園副市長蘇俊賓：產業發展不盡然要犧牲環境

桃園副市長蘇俊賓今赴華亞科技園區參加2026桃園市龜山區植樹節活動，活動中提及地方產業蓬勃發展，也談到環境永續議題，期盼2者能夠並進，強調植樹不是短暫性活動，更是城市永續發展的具體實踐。

蘇俊賓指出，龜山華亞科技園區是高產值、高密度發展的產業聚落，現有108家企業、約2500名從業人員，年產值高達6000億元，是「護國群山」重要一環，而園區在追求績效之餘，也逐步展現企業對環境與土地的責任感。大家過去可能認為「產業發展必然犧牲環境」，但現在可以看到兼顧經濟成長與生態永續的新發展模式。

植樹活動今在南崁溪畔舉行，而華亞科技園區就位於南崁溪上游，此次種植樹種選擇流蘇與烏心石，蘇俊賓覺得選址讓活動別具意義。

蘇俊賓表示，南崁溪曾是全國污染最嚴重的河川之一，但在政府與企業合力下，陸續優化製程，增設廢水處理、氨氮削減淨化等設施，桃園不只工商產值從2兆元成長至4.8兆元，環境品質也成功翻轉，展現經濟發展與生態改善可以並行的成果。此次活動選用流蘇與烏心石，都是在地原生樹種，還兼具教育意涵。

龜山區公所表示，南崁溪是龜山重要的水系與自然資源，被視為地方的「母親之河」，長期孕育周邊聚落與生態環境，也為產業發展提供重要水源。此次透過植樹節活動，以南崁溪為起點，並規劃以水滴的符號，象徵南崁溪滋養土地、飲水思源、環境與城市發展共構的意涵。

桃園副市長蘇俊賓今赴華亞科技園區參加植樹活動，強調產業發展與環境保護可以兼顧並進。圖／桃園市政府提供