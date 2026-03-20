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清明4天連續假期 台61線竹南、後龍路段交通疏導措施出爐

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
今年清明節連續假期自4月3日至4月6日共計4天，台61線竹南、後龍路段將有交通疏導措施，請駕駛人要注意。圖／公路局提供
今年清明節連續假期自4月3日至4月6日共計4天，台61線竹南、後龍路段將有交通疏導措施，請駕駛人要注意。圖／公路局提供

今年清明節連續假期自4月3日至4月6日共計4天，預估台61線連假期間將湧現返鄉及旅遊車潮，公路局中區養護工程分局苗栗工務段將在竹南、後龍路段祭出交通疏導措施；其中，竹南鎮國3西濱交流道北向匝道5、6兩日每天12點至晚上9點封閉，如要行駛國3請往北直行至香山交流道，請駕駛人要特別注意。

苗栗工務段指出，因應台61線全線通車後連假期間湧現的車潮，為有效疏解台61線北上車流，將於4月3日至4月6日止共計4天，每日上午10點至晚上9點，依時段封閉台61線94K+200竹南垃圾場路口；於4月4日至4月6日止共計3天，每日中午12點至晚上9點，依時段封閉台61線89K+670冷水坑(龍好街11巷)路口、台61線91K+250復興路口、台61線92K+330中美里路口、台61線92K+900保福路口及台61線101K+300苗11大山腳路口等5處平交路口。

平交路口封閉係採快慢車道以交通錐、連桿阻隔，路口時制改採閃光時制，主線車流不受號誌影響續進，封閉期間支道可由側車道進出，呼籲用路人如需穿越台61線封閉路口務必提前改道。

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