桃園市敬老愛心卡。圖：社會局提供

桃園市積極推動高齡友善政策，致力打造一個促進健康老化與鼓勵社會參與，讓長者安心生活的城市，其中「敬老愛心卡」點數的使用一直為市民高度關心。市府為讓「敬老愛心卡」使用範圍多元化，鼓勵長者及身心障礙者走出戶外，外出不只是移動身體，也是讓心動起來，想出門走走不一定要開車，和朋友一起搭公車或坐火車、搭桃園機場捷運聊天，或參加團體外出活動，讓自己增加社會參與，享受健康的休閒生活，讓生活增添一份期待。

使用敬老愛心卡免費至國民運動中心游泳池游泳。圖：社會局提供

桃園長者及身心障礙者持敬老愛心卡，除可搭乘本府簽約公車路線（含市區、公路及國道客運）、桃園機場捷運、臺灣鐵路列車及愛心計程車外，115年起擴大使用範圍Youbike2.0E電輔車及因應臺鐡票價提高補助點數也將由30點提升至70點，增加點數運用彈性與交通可近性。市府期盼透過敬老愛心卡點數新增範圍，讓長者及身心障礙者打造更為多元的休閒生活。

使用敬老愛心卡免費至國民運動中心健身房運動。圖：社會局提供

市府也積極推動「敬老愛心卡運動優惠方案」，為鼓勵長者規律運動，活動一下，讓每天都更有精神，適度的運動，讓關節更靈活，心情更愉快，生活也更有活力。桃園長者持敬老愛心卡，可不限時段免費使用本市所轄市立游泳池、國民運動中心及體育園區內之游泳池與健身房，為進一步激勵運動習慣養成，凡每月累積運動達12次以上者，提供100元折價券，可折抵館內其他運動設施或課程費用。透過回饋機制，鼓勵長者參與運動，每天一點點，就是對健康最好的投資，讓身體陪你走得更久、更穩、更快樂。

使用敬老愛心卡搭乘公車外出參加活動。圖：社會局提供

另為鼓勵長者接近大自然，讓心更輕鬆，每天接近大自然，讓生活更舒服、心情更開朗。桃園長者及身心障礙者持敬老愛心卡進入本市公立風景區如慈湖園區、小烏來風景特定區等(可上網預約參觀)，享免門票優待，藉由接觸大自然讓身體慢慢有精神，生活多一份快樂，也讓長輩外出有更多元的選擇。

(桃園市政府社會局廣告)

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園敬老愛心卡升級！擴大範圍納入YouBike2.0E、台鐵補助增至70點