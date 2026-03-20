快訊

疑拋錨停路肩…清大教授遭曳引車撞「夾殺分隔島」慘死 同事錯愕

已故作家王浩一愛女病逝 名醫曝姪女生前接種AZ疫苗後罹漸凍症

立委質疑海鯤艦鉚釘沒鎖、排風管水漬？ 顧立雄回應避重就輕

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園敬老愛心卡升級！擴大範圍納入YouBike2.0E、台鐵補助增至70點

桃園電子報／ 桃園電子報

S 168861769
 桃園市敬老愛心卡。圖：社會局提供

桃園市積極推動高齡友善政策，致力打造一個促進健康老化與鼓勵社會參與，讓長者安心生活的城市，其中「敬老愛心卡」點數的使用一直為市民高度關心。市府為讓「敬老愛心卡」使用範圍多元化，鼓勵長者及身心障礙者走出戶外，外出不只是移動身體，也是讓心動起來，想出門走走不一定要開車，和朋友一起搭公車或坐火車、搭桃園機場捷運聊天，或參加團體外出活動，讓自己增加社會參與，享受健康的休閒生活，讓生活增添一份期待。

44554 1
使用敬老愛心卡免費至國民運動中心游泳池游泳。圖：社會局提供

桃園長者及身心障礙者持敬老愛心卡，除可搭乘本府簽約公車路線（含市區、公路及國道客運）、桃園機場捷運、臺灣鐵路列車及愛心計程車外，115年起擴大使用範圍Youbike2.0E電輔車及因應臺鐡票價提高補助點數也將由30點提升至70點，增加點數運用彈性與交通可近性。市府期盼透過敬老愛心卡點數新增範圍，讓長者及身心障礙者打造更為多元的休閒生活。

S 73703520 0 0
使用敬老愛心卡免費至國民運動中心健身房運動。圖：社會局提供

市府也積極推動「敬老愛心卡運動優惠方案」，為鼓勵長者規律運動，活動一下，讓每天都更有精神，適度的運動，讓關節更靈活，心情更愉快，生活也更有活力。桃園長者持敬老愛心卡，可不限時段免費使用本市所轄市立游泳池、國民運動中心及體育園區內之游泳池與健身房，為進一步激勵運動習慣養成，凡每月累積運動達12次以上者，提供100元折價券，可折抵館內其他運動設施或課程費用。透過回饋機制，鼓勵長者參與運動，每天一點點，就是對健康最好的投資，讓身體陪你走得更久、更穩、更快樂。

IMG 0358
使用敬老愛心卡搭乘公車外出參加活動。圖：社會局提供

另為鼓勵長者接近大自然，讓心更輕鬆，每天接近大自然，讓生活更舒服、心情更開朗。桃園長者及身心障礙者持敬老愛心卡進入本市公立風景區如慈湖園區、小烏來風景特定區等(可上網預約參觀)，享免門票優待，藉由接觸大自然讓身體慢慢有精神，生活多一份快樂，也讓長輩外出有更多元的選擇。

(桃園市政府社會局廣告)

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園敬老愛心卡升級！擴大範圍納入YouBike2.0E、台鐵補助增至70點

公車路線 國道客運 社會局 敬老卡

延伸閱讀

好孕專車難叫 桃園設計聯合叫車平台改善

擴大獨老服務 政院2年將投入62.5億元打造一體化的服務

新聞眼／大開社福補助支票 給下任難題

竹縣初選政策交鋒 徐欣瑩陳見賢都打AI牌

相關新聞

為「粉紅超跑」起駕暖身 我愛白沙屯媽祖歌唱大賽25日開放報名

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步北港朝天宮進香活動，繼去年報名人數近33萬人創紀錄後，今年開放報名至今已逾36萬人，再創新高；為迎接這項宗教盛事，由白沙屯媽祖網路電視台主辦的「我愛白沙屯媽祖歌唱大賽」也將登場，活動簡章已發布在白沙屯媽祖婆網站，預定3月25日中午開放報名。

科技園區植樹 桃園副市長蘇俊賓：產業發展不盡然要犧牲環境

桃園副市長蘇俊賓今赴華亞科技園區參加2026桃園市龜山區植樹節活動，活動中提及地方產業蓬勃發展，也談到環境永續議題，期盼2者能夠並進，強調植樹不是短暫性活動，更是城市永續發展的具體實踐。

清明4天連續假期 台61線竹南、後龍路段交通疏導措施出爐

今年清明節連續假期自4月3日至4月6日共計4天，預估台61線連假期間將湧現返鄉及旅遊車潮，公路局中區養護工程分局苗栗工務段將在竹南、後龍路段祭出交通疏導措施；其中，竹南鎮國3西濱交流道北向匝道5、6兩日每天12點至晚上9點封閉，如要行駛國3請往北直行至香山交流道，請駕駛人要特別注意。

玖玖零醫美無預警關門 消保官籲消費著趕快行動自保

桃園市玖玖零醫美診所無預警歇業，許多消費者向民代反映療程預付金額拿不回來，消保官呼籲民眾把握時效，申請信用卡爭議款或向融資公司主張停止付款，降低損失。

清明將至！桃園最大美華公墓出動無人機 啟動陸空防災

清明節將至，大溪區美華公墓為桃園市最大公墓，因腹地廣大、墓區分布遼闊，祭祖期間人潮密集，用火風險也隨之提高。為防範墓區祭祀用火不慎引發火災，桃園市消防局第四救災救護大隊今啟動「陸空聯防」防災機制，結合無人機空中巡查、地面搶救演練及現場防火宣導，守護掃墓安全。

新豐FITBOX健身房消防未過停業 消保官籲會員速申請爭議款

位於新竹縣明新科技大學內的健身中心「FITBOX GYM 新豐明新館」，因違反消防法遭縣府要求限期改善，業者於官網公告暫停營業，引起民眾擔心權益受損。新竹縣消保官陳雅芳提醒會員，盡速向發卡銀行申請爭議款或向融資公司主張停止付款，以減少金錢損失。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。