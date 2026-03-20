苗栗農改場去化雞糞 黑水虻加分解菌減量達50%

根據農業部統計，台灣每年產生217萬公噸雞糞，如何有效去化是養雞產業燙手山芋。苗栗農業區改良場利用黑水虻加微生物分解菌，證實可減量達50%，大幅縮短處理時間。

苗栗農改場今天發布新聞稿表示，傳統堆肥耗時長，而坊間流行快速發酵造粒雖快，卻常腐熟度不足，導致施用後在田間產熱、產酸等二次發酵作用，引發作物生長問題。

苗栗農改場利用「黑水虻」與「微生物」共同處理，成功將雞糞體積減量近50%，大幅縮短處理時間，開闢畜牧廢棄物資源化高效新路。

苗栗農改場長施佳宏說，黑水虻幼蟲以驚人攝食效率聞名，能快速轉化有機廢棄物，搭配苗栗農改場研發微生物製劑苗栗活菌2號（液化澱粉芽孢桿菌），更能加速有機質分解與腐熟。

苗栗農改場於苗栗縣後龍鎮集約式蛋雞養殖場實地測試證實，經「黑水虻加微生物」處理102天後，雞糞堆積高度從原本61公分降到約30.6公分，效果顯著優於僅自然堆積組（體積減量率3.3%），可見透過蟲體攝食與微生物分解，可有效消耗近半數雞糞體積，大幅減輕後續清運與處理負擔。

另外，苗栗農改場發現傳統生雞糞自然風乾需耗時約150天才能達到再利用標準，導入這項技術後，處理時間縮短到60天，未來可推廣到各集約式蛋雞養殖場，從源頭解決雞糞去化問題。