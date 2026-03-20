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為「粉紅超跑」起駕暖身 我愛白沙屯媽祖歌唱大賽25日開放報名

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
第五屆我愛白沙屯媽祖歌唱大賽，預定3月25日中午正式開放報名，歡迎想唱歌給白沙屯媽祖婆聽的朋友踴躍報名。圖／駱調彬提供
第五屆我愛白沙屯媽祖歌唱大賽，預定3月25日中午正式開放報名，歡迎想唱歌給白沙屯媽祖婆聽的朋友踴躍報名。圖／駱調彬提供

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步北港朝天宮進香活動，繼去年報名人數近33萬人創紀錄後，今年開放報名至今已逾36萬人，再創新高；為迎接這項宗教盛事，由白沙屯媽祖網路電視台主辦的「我愛白沙屯媽祖歌唱大賽」也將登場，活動簡章已發布在白沙屯媽祖婆網站，預定3月25日中午開放報名。

有「粉紅超跑」封號的白沙屯媽祖，今年擇定4月12日深夜起駕出發。拱天宮表示，至今天中午為止，報名香燈腳人數已逾36萬人，若持續到4月9日報名截止，有可能會衝破40萬人大關。

白沙屯媽祖網路電視台長駱調彬說，即將步入第五屆的我愛白沙屯媽祖歌唱大賽，每一屆的參賽朋友都是來至全台各地，每一位參賽人唱的一年比一年精彩動人，每位評審老師也都專注的聆聽做出謹慎的評分，紅透半邊天的「粉紅超跑」演唱人林姍老師更是年年參與評審，在賽後也都能很細緻的說明一些訣竅心得分享，讓參賽者收獲滿滿。

駱調彬說，今年第五屆一口氣新增2首新歌，一首為2025林姍演唱的「天后駕到」，另一首為2026發表由守護原唱陳葳老師演唱的新歌「白沙屯媽祖婆」，本屆總共有10首競賽指定曲，20個編號供參賽者挑選最適合自己的曲目來演唱，增加了選擇，今年應該會更為精彩可期。

第五屆我愛白沙屯媽祖歌唱大賽初賽今年起將取消網路票選的項目，整個競賽規則也做了調整，預定3月25日中午正式開放報名，歡迎想唱歌給白沙屯媽祖婆聽的朋友踴躍報名、活動詳情請至白沙屯媽祖婆網站查詢 http://www.baishatun.com.tw/

媽祖 粉紅超跑 拱天宮 苗栗縣 白沙屯

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