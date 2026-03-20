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玖玖零醫美無預警關門 消保官籲消費著趕快行動自保

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
玖玖零醫美診所無預警關門，桃園市法務局目前收到70件申訴，消保官呼籲消費者把握時效止損。記者陳俊智／翻攝
玖玖零醫美診所無預警關門，桃園市法務局目前收到70件申訴，消保官呼籲消費者把握時效止損。記者陳俊智／翻攝

桃園市玖玖零醫美診所無預警歇業，許多消費者向民代反映療程預付金額拿不回來，消保官呼籲民眾把握時效，申請信用卡爭議款或向融資公司主張停止付款，降低損失。

玖玖零醫美診所15日在門口張貼告示，內容寫道「感謝各位長期以來對玖玖零醫美診所的支持與厚愛，您的信任是我們最大的動力。為了給予各位更優質的醫美服務體驗，本診所自115年3月16日起，將由霍普金診所專業醫療團隊正式接手經營，持續為各位提供更全面、更具品質的醫療服務」。

另外，公告也提到「關於既有顧客將由霍普金診所協助，讓您想有更好的服務品質。新團隊將陸續與各位顧客進行聯繫，協助辦理課程教接或轉換事宜，請靜候通知，或主動與我們聯繫」。

桃園市法務局目前已接到70件申訴，消保官19日與衛生局前往診所，只見大門深鎖，找不到連絡人。

法務局表示，玖玖零診所本月15日僅透過官方LINE及診所大門口發布結束營業訊息，未提供退費聯繫窗口，未說明退費方式與時程，診所負責人應盡速對外公布退費窗口聯絡資訊，清楚說明退費計算方式及退款期程，積極處理消費爭議，並開放診所供消費者領回置私人物品及產品。

消保官也提醒消費者做足自保動作，若透過信用卡支付醫美服務，應把握時效向發卡銀行申請爭議款，以VISA與MASTER卡為例，申請時限通常為刷卡日起540個日曆天，且須在業者停止提供服務起120日曆天內提出。由於銀行審核大概需要15個工作天，消費者應盡快檢附刷卡簽單、診所結束營業訊息等佐證資料，以免因逾期導致權益減損。

另外，消費者若是透過融資公司辦理分期付款者，得向融資公司主張「同時履行抗辯權」，申請停止支付業者尚未提供服務部分的餘額，避免持續承擔不合理的付款義務。

玖玖零醫美診所無預警關門，桃園市法務局目前收到70件申訴，消保官呼籲消費者把握時效止損。記者陳俊智／翻攝
玖玖零醫美診所無預警關門，桃園市法務局目前收到70件申訴，消保官呼籲消費者把握時效止損。記者陳俊智／翻攝

退費 衛生局 消保官

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