快訊

勞團公布前10大違反勞基法企業 航空雙雄居2、3 護國神山台積電上榜

又來！iPhone Fold摺疊機傳延後上市時間曝光 先讓iPhone 18 Pro系列登場

男生擦指甲油「太娘」？西甲足球員遭遇恐同風暴

聽新聞
0:00 / 0:00

清明將至！桃園最大美華公墓出動無人機 啟動陸空防災

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
消防人員於美華公墓運用無人機由高空巡視墓區各區域，能夠快速掌握整體狀況，提升巡查效率。圖／桃園市消防局提供
消防人員於美華公墓運用無人機由高空巡視墓區各區域，能夠快速掌握整體狀況，提升巡查效率。圖／桃園市消防局提供

清明節將至，大溪區美華公墓為桃園市最大公墓，因腹地廣大、墓區分布遼闊，祭祖期間人潮密集，用火風險也隨之提高。為防範墓區祭祀用火不慎引發火災，桃園市消防局第四救災救護大隊今啟動「陸空聯防」防災機制，結合無人機空中巡查、地面搶救演練及現場防火宣導，守護掃墓安全。

此次勤務運用無人機由高空巡視墓區各區域，讓消防人員能夠快速掌握整體狀況，提升巡查效率，透過空拍畫面一但發現疑似煙霧或火點，便可迅速通報並派遣地面人員前往確認與處置，爭取救援時效，避免小火釀成大災，展現科技防災的即時性與精準度。

除科技巡查外，消防人員亦同步於現場向掃墓民眾防火宣導，提醒民眾掃墓時：除草「不」用火、紙錢「不」燃燒、爆竹「不」燃放、菸蒂「不」亂丟、垃圾「要」帶走，呼籲民眾在表達追思之餘，也能兼顧環保與安全。

桃園市消防局第四大隊大隊長陳莉婷表示，清明期間墓區火災風險較高，消防單位透過空中巡查與地面防護雙軌並行，提升整體防災效能，也期盼民眾共同配合，以安全、環保的方式慎終追遠，讓清明祭祖活動在平安、有序的環境中進行。

消防人員於美華公墓運用無人機由高空巡視墓區各區域，能夠快速掌握整體狀況，提升巡查效率。圖／桃園市消防局提供
消防人員於美華公墓運用無人機由高空巡視墓區各區域，能夠快速掌握整體狀況，提升巡查效率。圖／桃園市消防局提供

消防人員於現場向掃墓民眾進行防火宣導，呼籲民眾在表達追思之餘，也能兼顧環保與安全。圖／桃園市消防局提供
消防人員於現場向掃墓民眾進行防火宣導，呼籲民眾在表達追思之餘，也能兼顧環保與安全。圖／桃園市消防局提供

桃園市消防局第四救災救護大隊今於大溪區美華公墓啟動「陸空聯防」防災機制，結合無人機空中巡查、地面搶救演練及現場防火宣導。圖／桃園市消防局提供
桃園市消防局第四救災救護大隊今於大溪區美華公墓啟動「陸空聯防」防災機制，結合無人機空中巡查、地面搶救演練及現場防火宣導。圖／桃園市消防局提供

消防人員 掃墓 無人機

延伸閱讀

清明科技追思 北市推多項便民措施

2026年「清明節」提早掃墓吉日大公開！記得下午三點前離開

清明前夕除墳驚見60年蔭屍 專家示警恐「呷子孫」

掃墓時節 中部公墓、山林火警頻傳

相關新聞

為「粉紅超跑」起駕暖身 我愛白沙屯媽祖歌唱大賽25日開放報名

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步北港朝天宮進香活動，繼去年報名人數近33萬人創紀錄後，今年開放報名至今已逾36萬人，再創新高；為迎接這項宗教盛事，由白沙屯媽祖網路電視台主辦的「我愛白沙屯媽祖歌唱大賽」也將登場，活動簡章已發布在白沙屯媽祖婆網站，預定3月25日中午開放報名。

玖玖零醫美無預警關門 消保官籲消費著趕快行動自保

桃園市玖玖零醫美診所無預警歇業，許多消費者向民代反映療程預付金額拿不回來，消保官呼籲民眾把握時效，申請信用卡爭議款或向融資公司主張停止付款，降低損失。

清明將至！桃園最大美華公墓出動無人機 啟動陸空防災

清明節將至，大溪區美華公墓為桃園市最大公墓，因腹地廣大、墓區分布遼闊，祭祖期間人潮密集，用火風險也隨之提高。為防範墓區祭祀用火不慎引發火災，桃園市消防局第四救災救護大隊今啟動「陸空聯防」防災機制，結合無人機空中巡查、地面搶救演練及現場防火宣導，守護掃墓安全。

新豐FITBOX健身房消防未過停業 消保官籲會員速申請爭議款

位於新竹縣明新科技大學內的健身中心「FITBOX GYM 新豐明新館」，因違反消防法遭縣府要求限期改善，業者於官網公告暫停營業，引起民眾擔心權益受損。新竹縣消保官陳雅芳提醒會員，盡速向發卡銀行申請爭議款或向融資公司主張停止付款，以減少金錢損失。

好孕專車難叫 桃園設計聯合叫車平台改善

桃園自二○二四年推一生好運卡，補助孕婦搭計程車產檢看醫生，但民眾長期反映叫車不易，民代要求比照台北納入ＵＢＥＲ服務，擴大服務量能。副市長王明鉅表示，市府正在設計聯合叫車平台，未來不僅一生好運卡，敬老愛心卡族群也受惠。

慈濟苗栗園區文教區存廢引熱議

慈濟慈善事業基金會苗栗園區現有十一點八公頃的文教區，因籌設大學校區逾期未完成，可能恢復成原本的甲種工業區，引發地方關注。縣長鍾東錦昨表示土地變更是依法行事，但工業區離市區太近也不恰當。基金會則說，未來用途一定是對苗栗好的方向。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。