清明將至！桃園最大美華公墓出動無人機 啟動陸空防災

清明節將至，大溪區美華公墓為桃園市最大公墓，因腹地廣大、墓區分布遼闊，祭祖期間人潮密集，用火風險也隨之提高。為防範墓區祭祀用火不慎引發火災，桃園市消防局第四救災救護大隊今啟動「陸空聯防」防災機制，結合無人機空中巡查、地面搶救演練及現場防火宣導，守護掃墓安全。

此次勤務運用無人機由高空巡視墓區各區域，讓消防人員能夠快速掌握整體狀況，提升巡查效率，透過空拍畫面一但發現疑似煙霧或火點，便可迅速通報並派遣地面人員前往確認與處置，爭取救援時效，避免小火釀成大災，展現科技防災的即時性與精準度。

除科技巡查外，消防人員亦同步於現場向掃墓民眾防火宣導，提醒民眾掃墓時：除草「不」用火、紙錢「不」燃燒、爆竹「不」燃放、菸蒂「不」亂丟、垃圾「要」帶走，呼籲民眾在表達追思之餘，也能兼顧環保與安全。

桃園市消防局第四大隊大隊長陳莉婷表示，清明期間墓區火災風險較高，消防單位透過空中巡查與地面防護雙軌並行，提升整體防災效能，也期盼民眾共同配合，以安全、環保的方式慎終追遠，讓清明祭祖活動在平安、有序的環境中進行。

消防人員於美華公墓運用無人機由高空巡視墓區各區域，能夠快速掌握整體狀況，提升巡查效率。圖／桃園市消防局提供

消防人員於現場向掃墓民眾進行防火宣導，呼籲民眾在表達追思之餘，也能兼顧環保與安全。圖／桃園市消防局提供