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新豐FITBOX健身房消防未過停業 消保官籲會員速申請爭議款

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣消保官陳雅芳提醒消費者，可盡速向發卡銀行申請爭議款或向融資公司主張停止付款，以減少金錢損失。圖／縣府提供
新竹縣消保官陳雅芳提醒消費者，可盡速向發卡銀行申請爭議款或向融資公司主張停止付款，以減少金錢損失。圖／縣府提供

位於新竹縣明新科技大學內的健身中心「FITBOX GYM 新豐明新館」，因違反消防法遭縣府要求限期改善，業者於官網公告暫停營業，引起民眾擔心權益受損。新竹縣消保官陳雅芳提醒會員，盡速向發卡銀行申請爭議款或向融資公司主張停止付款，以減少金錢損失。

陳雅芳近期接獲不少會員反映業者未說明退費方式，擔心權益受損而向她求助。她表示，海安健核公司向明新科大承租女生宿舍愛苑1樓經營「FITBOX GYM新豐明新館」健身中心，因違反消防法遭縣府要求限期改善，業者於官網公告「因本場館消防安檢未通過，自今年2月1日到起暫停營業，後續進度消息另行公告」，引起消費者擔心權益受損。

陳雅芳指出，縣府教育局、消保官已於3月18日請業者到府陳述意見，要求業者提供履約計畫或退費辦法，業者表示將結束營業，但未能說明退款機制及期程。

她提醒，不管是健身中心或健身教練服務定型化契約應記載事項，都要求業者提供履約保障，業者應就預收費用50%額度，提供履約保障。但按堂逐堂或按月逐月收款者或預收堂的費用，其累計金額5000元以下者，不在此限；本案經查業者並未提供履約保障。

陳雅芳指出，業者未明確說明退費期限，但刷卡爭議款申請有時效限制。以VISA、MASTER為例，須於業者停止服務起120日內、且刷卡日起540日內，就未提供服務範圍檢附具體事證（例如契約、已上課程堂數及剩餘課程堂數）向發卡銀行申請爭議款、請求退費。建議消費者可先申請爭議款，以保障權益。

若是利用融資公司分期繳款者，消費者可向融資公司主張同時履行抗辯權，申請止付業者未提供服務部分之貸款餘額；但若是現金繳納者，僅能向業者主張退款，消費者恐怕須透過民事訴訟方式，如聲請支付命令、小額訴訟，才能有效爭取自身權益。

她也建議消費者以月繳來繳納會費，或以信用卡繳款，一旦無預警歇業時，消費者有機會從信用卡機構處就未使用的服務部分獲得退款，降低風險。

「FITBOX GYM 新豐明新館」，因違反消防法遭縣府要求限期改善，業者於官網公告「因本場館消防安檢未通過，自2月1日到起暫停營業。圖／縣府提供
「FITBOX GYM 新豐明新館」，因違反消防法遭縣府要求限期改善，業者於官網公告「因本場館消防安檢未通過，自2月1日到起暫停營業。圖／縣府提供

消費者 新竹縣

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