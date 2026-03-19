慈濟苗栗園區文教區存廢引熱議

慈濟慈善事業基金會苗栗園區現有十一點八公頃的文教區，因籌設大學校區逾期未完成，可能恢復成原本的甲種工業區，引發地方關注。縣長鍾東錦昨表示土地變更是依法行事，但工業區離市區太近也不恰當。基金會則說，未來用途一定是對苗栗好的方向。

慈濟苗栗園區在苗栗市中華路、國華路、鐵路，及福安鐵路地下道聯絡道間二十三點六公頃，都市計畫二○一○年間變更社會福利專用區、文教區各一半，其中，社福區完成開發，文教區籌設慈濟大學苗栗分部，因逾期限沒有完成開發，縣都市計畫委員會備註決議恢復甲工，內政部都委會審議中。

第五屆慈濟苗栗縣市盃環保防災勇士ＰＫ賽昨天在慈濟苗栗園區登場，縣長鍾東錦率縣府團隊與慈濟基金會執行長辦公室主任王運敬等人一起開幕，文教區存廢也成活動之外的熱門話題。

「甲工並不恰當！」鍾東錦表示，縣府是依法執行土地變更，法律如此，縣府也沒辦法，但慈濟苗栗園區離市區近，如果做甲工並不恰當，如果有甲工需求，應該另覓其他地點，這塊地不管做社福、醫療、長照等，縣府沒有特別的想法，只要慈濟基金會提出，縣府一定會全力協助，相信慈濟任何動作或事情，一定對苗栗有所幫助。

王運敬則說，園區內的文教用地暫時沒有特別規畫用途，但方向與縣政府一致的，一定會朝對苗栗好的目標邁進。

園區旁居民苗栗市民代表會前主席呂文松認為市區土地現況條件，慈濟苗栗園區周邊社區住宅密集，建議維持原文教用地使用，不然就是設置醫院，加上目前社福區的長照、環保設施，不僅是慈濟四大志業，也是鄉親所殷殷期盼的建設。