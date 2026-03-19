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好孕專車難叫 桃園設計聯合叫車平台改善

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
桃園自二○二四年推一生好運卡，補助孕婦搭計程車產檢看醫生，但民眾反映叫車不易，民代要求改善。記者陳俊智／攝影
桃園自二○二四年推一生好運卡，補助孕婦搭計程車產檢看醫生，但民眾反映叫車不易，民代要求改善。記者陳俊智／攝影

桃園自二○二四年推一生好運卡，補助孕婦搭計程車產檢看醫生，但民眾長期反映叫車不易，民代要求比照台北納入ＵＢＥＲ服務，擴大服務量能。副市長王明鉅表示，市府正在設計聯合叫車平台，未來不僅一生好運卡，敬老愛心卡族群也受惠。

桃園一生好運卡補助孕產婦每胎九千元車資，單趟最高補助二百五十元，使用期限以產後一年為限。雖然市府號稱有一點五萬輛計程車提供服務，但常有民眾抱怨叫不到車，觀音、復興等偏遠地區更是困難，民代直批「看得到、用不到」。

國民黨桃園市議員朱珍瑤建議市府參考台北作法，納入ＵＢＥＲ服務；同黨議員錢龍指兩性平權，爸爸帶小孩看醫生也可能用好運卡，建議卡片納入爸爸的照片名字。

民進黨桃園市議員黃崇真認為市府與業者應設法提供更友善婦幼的乘車環境，車輛老舊或有菸味都可能造成媒合率低，婦幼局應與業者溝通，討論如何創造友善環境。

無黨籍議員謝美英反映民眾被告知同一張卡一天內不能再搭同一輛車，指此舉雖然防弊，但沒有顧及往返醫院一定會搭兩次車的需求。

婦幼局回應，民眾刷好運卡搭計程車，只要趟次間隔十分鐘，就可以再搭同一輛車，單日以二次為限，一天最多一次的說法恐有誤會，未來會加強宣導。

桃園副市長王明鉅表示，民眾叫車不易主要是系統媒合效率不佳，現行系統是民眾必須一個個車隊查詢有沒有車提供服務，沒車服務還必須自己找下一家，浪費時間。未來聯合叫車平台將提供一對多服務，民眾一次能跟很多車隊媒合，縮短時效也提高媒合率，目前系統還在設計，應該會跟市民卡Ａpp結合，預估最快十月能見成果。

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