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張善政監交 三井3C董座莊馥維接桃電腦商業公會理事長

聯合報／ 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市電腦商業同業公會第15屆理事長莊馥維（右）為三井3C的董事長，在市長張善政見證（中）下接任理事長。圖／桃園市電腦商業同業公會
桃園市電腦商業同業公會第15屆理事長莊馥維（右）為三井3C的董事長，在市長張善政見證（中）下接任理事長。圖／桃園市電腦商業同業公會

桃園市電腦商業同業公會昨在桃園來福星花園大飯店舉辦第15屆會員大會，在市長張善政監交下，由三井連鎖電腦董事長莊馥維接任公會第15屆理事長，現場也匯聚桃園資訊科技產業界重要代表，象徵政府與產業攜手合作，推動桃園科技產業持續發展。

黃思豪理事長在致詞時表示，過去任期內公會積極促進會員交流、產業合作與技術分享，並持續強化桃園資訊產業的競爭力。他感謝所有會員的支持，讓公會在產業整合與服務會員方面持續成長。

新任桃園市電腦商業同業公會理事長莊馥維同時是三井連鎖電腦董事長，長期深耕資訊科技與通路產業，對台灣電腦產業發展具有豐富經驗與影響力。NIVIDA台灣區代表也到現場祝賀，展現莊馥維的業界人脈。

莊馥維表示，未來將延續公會服務產業、促進合作的核心精神，並強化數位科技、AI應用及產業轉型等發展方向，帶領會員企業在全球科技浪潮中掌握新機會，讓「桃園電腦人」在產業舞台上持續發光。

張善政致詞時指出，桃園是台灣重要的科技與產業重鎮，市府將持續推動智慧城市與科技產業發展，並支持公會在促進產業交流、人才培育與科技創新上的努力，期待公會未來與市府攜手，打造更具競爭力的科技城市。

桃園市電腦商業同業公會指出，公會自成立以來，持續扮演產業交流與合作的重要平台，會員大會不僅是年度重要盛會，更象徵桃園資訊科技產業的團結與發展，與會人士互相交流，共同展望桃園科技產業的未來。

桃園市電腦商業同業公會第15屆理監事團隊合影，宣誓帶領桃園市電腦同業公會邁向國際化。圖／桃園市電腦商業同業公會
桃園市電腦商業同業公會第15屆理監事團隊合影，宣誓帶領桃園市電腦同業公會邁向國際化。圖／桃園市電腦商業同業公會

張善政 桃園 理事長

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