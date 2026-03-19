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新竹市推動低碳永續家園 補助每案最高20萬元

中央社／ 新竹市19日電

新竹市環保局表示，為支持各級機關、學校及住宅社區等推動低碳措施，例如社區農園、燈具與節能電器汰換等，即日起至5月29日止可申請補助，每案最高新台幣20萬元。

新竹市環保局今天發布新聞稿表示，為持續推動低碳行動，市府推出「115年新竹市推動低碳永續家園行動項目改造補助辦法」，總經費100萬元，每案最高補助20萬元，鼓勵各里、社區及機關投入低碳措施，強化永續基礎。

關於補助對象，環保局表示，包括里辦公處、各級機關、學校、依法登記立案之社區發展協會及依法登記設有管理委員會之10戶以上（含）住宅社區。

環保局指出，補助項目包含屋頂牆面綠化、社區農園、燈具與節能電器汰換、雨水回收再利用、廚餘堆肥設施、資源回收站等實體設施改造，凡能達成建築降溫、節能省電、資源循環之改善計畫，5月29日前均可依規申請，詳情可上竹市環保局官網查詢。

環保局指出，市府輔導各區里盤點資源，目前全市122里已全數參與環境部氣候變遷署評等認證，其中有5里取得銀級、36里取得銅級評等，未來將持續透過補助機制擴展在地推動量能。

低碳 環保局

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