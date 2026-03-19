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高虹安赴東京巨蛋取經 為新竹小巨蛋孵蛋邁出關鍵一步

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹即時報導
新竹市長高虹安赴日考察，今參訪亞洲指標性巨蛋場館「東京巨蛋」（Tokyo Dome），作為推動「新竹小巨蛋」計畫以及新竹棒球場改善工程的重要參考。圖／新竹市府提供
新竹市長高虹安赴日考察，今參訪亞洲指標性巨蛋場館「東京巨蛋」（Tokyo Dome），作為推動「新竹小巨蛋」計畫以及新竹棒球場改善工程的重要參考。圖／新竹市府提供

為精進城市重大公共建設規畫，新竹市長高虹安赴日考察，今參訪亞洲指標性巨蛋場館「東京巨蛋」（Tokyo Dome），由東京巨蛋代表取締役會長北原義一接待，深入了解大型室內場館的規畫設計、營運模式及周邊商業整合經驗，作為推動「新竹小巨蛋」計畫以及新竹棒球場改善工程的重要參考。

高虹安表示，市府已於今年元旦宣布啟動「新竹小巨蛋」孵蛋計畫，期打造兼具運動賽事、藝文展演與大型活動功能的多元場館。這次透過實地考察東京巨蛋，借鏡其場館營運與城市整合經驗，為未來規畫奠定基礎。

她指出，東京巨蛋長年舉辦國際賽事與大型演唱會，並結合周邊商業設施帶動城市發展，顯示大型場館除硬體建設外，更需整合交通動線、土地利用與服務機能等整體都市規畫。

工務處長陳明錚指出，東京巨蛋採空氣力學支撐穹頂設計，透過氣壓維持屋頂結構穩定，並可因應強風調整送風量，其長期穩定運作與持續設備更新機制，深具參考價值。

在場地維運方面，球場採人工草皮系統，具備減震效果並可快速轉換場地用途，支援演唱會等大型活動，是目前各國考量經濟效益較高的調整趨勢；但在高使用頻率下，草皮更換周期亦需彈性調整，以確保品質與安全。相關經驗將納入新竹棒球場改善工程與小巨蛋規畫，提升場館安全性與使用效率。

北原義一也分享東京巨蛋自後樂園球場轉型為全天候多功能場館的歷程，他說，現今場館已發展為結合職棒賽事、演唱會及多元展演的綜合型空間，每年約有近100天進行棒球活動、100天舉辦演唱會，其餘時間進行場地轉換與各類活動，整體使用率接近全年滿載。此外，場館亦規畫中小型空間，全年舉辦逾千場活動，吸引多元族群參與。

教育處長林立生表示，東京巨蛋位於東京都文京區，1988年啟用，為日本首座大型全天候室內棒球場，棒球賽可容納約4.5萬人，舉辦大型活動最高可達約5.7萬人。場館採空氣支撐式膜結構屋頂，外型如蛋，全年可舉辦體育賽事、演唱會及各類展演活動。

市府表示，東京巨蛋結合周邊商業設施發展為「Tokyo Dome City」，整合購物、餐飲、飯店及娛樂設施，形成完整休閒娛樂據點，每年吸引逾3,000萬人次，為大型場館帶動城市發展的成功案例。其由民間企業投資營運並結合多元收益模式的經驗，也將作為竹市推動重大建設的重要參考。

市府強調，未來將持續借鏡國際案例，透過專業規畫與審慎評估，打造兼具運動、藝文與公共活動功能的多元場域，帶動城市發展，提升新竹市整體競爭力與生活品質。

新竹市長高虹安赴日考察，今參訪亞洲指標性巨蛋場館「東京巨蛋」（Tokyo Dome），作為推動「新竹小巨蛋」計畫以及新竹棒球場改善工程的重要參考。圖／新竹市府提供
新竹市長高虹安赴日考察，今參訪亞洲指標性巨蛋場館「東京巨蛋」（Tokyo Dome），作為推動「新竹小巨蛋」計畫以及新竹棒球場改善工程的重要參考。圖／新竹市府提供

新竹市長高虹安赴日考察，今參訪亞洲指標性巨蛋場館「東京巨蛋」（Tokyo Dome），作為推動「新竹小巨蛋」計畫以及新竹棒球場改善工程的重要參考。圖／新竹市府提供
新竹市長高虹安赴日考察，今參訪亞洲指標性巨蛋場館「東京巨蛋」（Tokyo Dome），作為推動「新竹小巨蛋」計畫以及新竹棒球場改善工程的重要參考。圖／新竹市府提供

高虹安 東京巨蛋 小巨蛋

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