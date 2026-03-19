桃園好孕專車難叫 市府設計聯合叫車平台最快10月上路

桃園自2024年推一生好運卡，補助孕婦搭計程車產檢看醫生，但民眾反映叫車不易，民代建議比照台北納入UBER服務。副市長王明鉅表示，正在設計聯合叫車平台，提升民眾與計程車隊媒合率，系統不僅適用一生好運卡，敬老愛心卡族群也能受惠。

桃園一生好運卡補助孕產婦每胎9000元車資，偏遠山區依路程額外加碼1600元到2000元，但單趟最高補助250元，使用期限以產後一年為限；不少民代接獲反映，指市府雖與8大車隊合作，共有1.5萬輛計程車可刷好運卡，但1.5萬輛計程車是泛指北北基桃、桃竹竹地區所有車輛，真正在桃園服務的車輛少，叫不到車等同補助看得到、吃不到。

民進黨桃園市議員黃崇真表示，市府鼓勵車隊或司機加入有祭獎勵，但民眾在選擇計程車方面會有顧慮，例如計程車有煙味、沒有汽座等，都可能造成媒合率低，婦幼局應與業者溝通，討論如何創造友善環境；同黨議員許家睿、王珮毓和黃瓊慧等人也關心此議題，指問題存在已久。

國民黨桃園市議員朱珍瑤、徐其萬等人指出，民眾叫不到專車問題存在已久，至今難解，建議市府參考台北作法，納入UBER服務；同黨議員錢龍指兩性平權，爸爸帶小孩看醫生也可能用好運卡，建議卡片納入爸爸的照片名字。

無黨籍桃園市議員謝美英接獲陳情，指民眾刷好運卡搭車產檢，回程時被告知同一張卡不能在同一天重複搭同一輛車。她認為此作法雖然防弊，但沒有顧及往返醫院一定會有2趟車的需求，市府除了擴大服務量能，也要放寬政策限制。

婦幼局回應，民眾刷好運卡搭計程車，只要趟次間隔10分鐘，就可以再搭同一輛車，但單日以2次為限，一天最多一次的說法恐有誤會，未來會加強宣導。

桃園副市長王明鉅表示，民眾叫車不易主要是系統媒合效率不佳，現行系統是民眾必須一個個車隊查詢有沒有車提供服務，沒車服務還必須自己找下一家，造成時間浪費。未來聯合叫車平台將提供一對多服務，民眾能一次跟很多車隊進行媒合，縮短時效也提高媒合率，目前系統還在設計，預估最快10月能見成果。