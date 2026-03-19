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桃園4月起開放大型重機停機車格 試辦空間共享解停車難題

攝影中心／ 記者季相儒／桃園即時報導
桃園市政府交通局宣布，將自4月1日起推動「大型重型機車停放路邊機車格」試辦計畫，開放紅、黃牌大型重機可停放於全市路邊機車格，盼透過空間共享機制，提升停車資源使用效率，並改善重機族長期面臨的停車困境。記者季相儒／攝影
桃園市政府交通局宣布，將自4月1日起推動「大型重型機車停放路邊機車格」試辦計畫，開放紅、黃牌大型重機可停放於全市路邊機車格，盼透過空間共享機制，提升停車資源使用效率，並改善重機族長期面臨的停車困境。記者季相儒／攝影

桃園市政府交通局宣布，將自4月1日起推動「大型重型機車停放路邊機車格」試辦計畫，開放紅、黃牌大型重機可停放於全市路邊機車格，盼透過空間共享機制，提升停車資源使用效率，並改善重機族長期面臨的停車困境。

交通局表示過去曾於公有路外停車場試辦開放大型重機停放汽車格，但因汽車格位常供不應求，且重機停放後易產生空間閒置情形，因此調整政策方向，改以路邊機車格作為開放對象，讓重機騎士可依需求彈性選擇停放機車格或汽車格。交通局長張新福指出，此次試辦範圍涵蓋全市路邊機車停車格，不論收費或免費格位皆可停放，收費方式比照一般機車，依各路段費率及時段計費。停放原則採「一車一格」，車身不得超出格線；若車身較長，最多可斜向跨停2格，但仍須完整停於格內，以維持交通安全與通行順暢。

交通局說明，中央正研議修正相關法規，桃園此舉屬地方先行試辦，盼透過實際執行檢視空間配置與社會接受度，作為未來制度調整參考，並打造更友善、多元的交通環境。台灣機車路權促進會理事長黃柏岳表示，現行規定大型重機須停放汽車格，在市區常面臨格位難尋問題，也易引發汽車族不滿。桃園開放重機停放機車格，有助於釋出汽車停車空間，讓有限的道路資源獲得更有效運用。

桃園市將自4月1日起推動「大型重型機車停放路邊機車格」試辦計畫，開放紅、黃牌大型重機可停放於全市路邊機車格，今天已經看到有大型重機搶先體驗。記者季相儒／攝影
桃園市將自4月1日起推動「大型重型機車停放路邊機車格」試辦計畫，開放紅、黃牌大型重機可停放於全市路邊機車格，今天已經看到有大型重機搶先體驗。記者季相儒／攝影

重機 桃園 交通安全

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