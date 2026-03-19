灌溉用水拉警報 苗縣4鄉鎮農地專案放寬申請改辦休耕

近來降雨情形不佳，農業部為減輕農業用水調度，專案開放得辦理上半年作物變更及轉辦休耕作業，苗栗縣因公館、銅鑼、頭份、後龍地區農業用水已開始實施輪灌，縣府公告即日起4鄉鎮農地於3月25日前，得改辦休耕。

鑑於近來降雨偏少，影響部分農民種植意願及耕作規畫，農業部經考量國內整體種植現況及減輕農業用水調度壓力，對於今年上半年(第1期作)原申報種稻、轉(契)作或自行復耕種植登記者，倘受水情影響，有意改辦理生產環境維護措施(休耕)，專案開放得辦理變更申報。

苗縣府農業處指出，因水情拉警報，目前縣內明德、永和山水庫農業用水調度壓力增加，後龍、頭份灌區已採輪灌；公館鄉穿龍圳及銅鑼鄉東河圳部分河道更已乾涸。

此次專案實施對象為公館鄉、銅鑼鄉、後龍鎮及頭份市農民，已完成申報115年上半年(第1期作)公糧、轉(契)作或自行復耕種植登記，且該土地符合辦理生產環境維護措施資格條件者，即日起至3月25日止，請持原申報書收執聯及相關資料，向原申報地公所申請變更。完成變更後，不得以任何理由要求回復原申報內容。