慈濟苗栗園區11.8公頃文教區恢復甲種工業區？ 縣長及慈濟這樣說了

慈濟慈善事業基金會苗栗園區內11.8公頃的文教區，可能恢復原分區甲種工業區，縣長鍾東錦今天明確表達距離市區過近不恰當，基金會也回應，強調未來用途一定是對苗栗好的方向。

第5屆慈濟xPaGam0苗栗縣市盃環保防災勇士PK賽，今天在慈濟苗栗園區登場，鍾東錦率縣府教育、環保、衛生、消防等有關單位人員參加開幕式，與慈濟基金會執行長辦公室主任王運敬等人一起啟動，慈濟園區內11.8公頃的文教區可能恢復甲工問題，備受地方注目。

慈濟苗栗園區在苗栗市中華路、國華路、鐵路，及福安鐵路地下道聯絡道間23.6公頃，都市計畫2010年間變更社會福利專用區、文教區各一半，其中，社福區完成開發，文教區籌設慈濟大學苗栗分部，因逾期限沒有完成開發，縣都市計畫委員會備註決議恢復甲工，內政部都委會審議中。

「甲工並不恰當」！鍾東錦受訪強調表示，土地變更縣府依法執行，法律如此縣府也沒有辦法，但慈濟苗栗園區距離市區，如果繼續做甲工並不恰當，如果有甲工需求，應該另覓他地，這塊地不管做社福、醫療、長照等，縣府沒有特別的想法，只要慈濟基金會提出，縣府一定會全力協助，他相信慈濟任何動作或事情，一定對苗栗有所幫助。

王運敬受訪回應，目前這塊地還沒有特別規畫用途，不過，方向與縣政府一致的，感謝縣府的支持，將來基金會攜手縣府，朝對苗栗好的目標邁進。

園區旁居民苗栗市民代表會前主席呂文松認為市區土地現況條件，慈濟苗栗園區周邊社區住宅密集，建議維持原文教用地使用，不然就是設置醫院，加上目前社福區的長照、環保設施，不僅是慈濟四大志業，也是鄉親所殷殷期盼的建設。