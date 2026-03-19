竹北市投入6千萬改善2公里步道 光明商圈人行環境全面升級

新竹縣竹北市光明一路一帶為竹北城市初興起時的美食商圈，竹北市長鄭朝方長期投入人行道品質提升，針對市區道路鋪面不平整、老舊破損等問題持續進行專案改善，目前「光明一路及周邊人行步道改善工程」已正式完工。公所表示，此案投入6,42.2萬元，由中央補助82%（約5036.6萬元）、公所自籌18%（約1105.6萬元）。

繼U1地下停車場（文化公園下方)、P19（舊夜市）停車場改善獲得好評後，竹北市公所緊接著進行周邊人行道優化，要讓這塊指標性的區域更加完善。

鄭朝方表示，公所持續透過系統性的規畫，逐步汰換城區內難以使用的不友善步道。過去部分地磚出現樹根隆起、龜裂及坑洞情形，且原有寬度已不符合現行規範，因此積極向中央爭取經費並規畫分階段施工。這次工程完工後，不僅更新了老舊鋪面、設置預鑄水泥緣石，更針對狹窄區域增加單側人行道寬度，並同步優化清掃孔蓋板。現在推著嬰兒車的家長或是輪椅族朋友，都能感受到更平穩且寬敞的步行體驗。

本次工程整體改善長度達近2公里，總面積約5444.9平方公尺，是鄭朝方上任來，一次工程完成最長的人行步道系統。範圍鎖定商圈核心，包含光明一路北側（文平路至縣政九路）與南北兩側（文平路至博愛街），並延伸至文信路兩側（文平路至博愛街）、縣政九路左側（光明一路至文信路），以及文壽街、文喜街等要道。

鄭朝方進一步指出，隨著這階段工程順利完工，光明一路周邊已展現出具備一致性的街道美學；未來，公所也將持續推動文平路（縣政九路至文田街）及文采街全段的人行道改善，為市民建構一個安全、好走且具備生活質感的無障礙通行路網。

這次改善新竹縣竹北市光明一路一帶為竹北城市初興起時的美食商圈，左邊為改善後、右邊為改善前。圖／竹北市公所提供