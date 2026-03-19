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竹北市投入6千萬改善2公里步道 光明商圈人行環境全面升級
新竹縣竹北市光明一路一帶為竹北城市初興起時的美食商圈，竹北市長鄭朝方長期投入人行道品質提升，針對市區道路鋪面不平整、老舊破損等問題持續進行專案改善，目前「光明一路及周邊人行步道改善工程」已正式完工。公所表示，此案投入6,42.2萬元，由中央補助82%（約5036.6萬元）、公所自籌18%（約1105.6萬元）。
繼U1地下停車場（文化公園下方)、P19（舊夜市）停車場改善獲得好評後，竹北市公所緊接著進行周邊人行道優化，要讓這塊指標性的區域更加完善。
鄭朝方表示，公所持續透過系統性的規畫，逐步汰換城區內難以使用的不友善步道。過去部分地磚出現樹根隆起、龜裂及坑洞情形，且原有寬度已不符合現行規範，因此積極向中央爭取經費並規畫分階段施工。這次工程完工後，不僅更新了老舊鋪面、設置預鑄水泥緣石，更針對狹窄區域增加單側人行道寬度，並同步優化清掃孔蓋板。現在推著嬰兒車的家長或是輪椅族朋友，都能感受到更平穩且寬敞的步行體驗。
本次工程整體改善長度達近2公里，總面積約5444.9平方公尺，是鄭朝方上任來，一次工程完成最長的人行步道系統。範圍鎖定商圈核心，包含光明一路北側（文平路至縣政九路）與南北兩側（文平路至博愛街），並延伸至文信路兩側（文平路至博愛街）、縣政九路左側（光明一路至文信路），以及文壽街、文喜街等要道。
鄭朝方進一步指出，隨著這階段工程順利完工，光明一路周邊已展現出具備一致性的街道美學；未來，公所也將持續推動文平路（縣政九路至文田街）及文采街全段的人行道改善，為市民建構一個安全、好走且具備生活質感的無障礙通行路網。
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