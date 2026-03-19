快訊

抱怨或說人壞話不是你「不夠善良」 心理專家教如何釋放情緒

獨／日本有360間分店！人氣「屋台壽司」將登台 台灣1號店地點曝光了

台股月線保衛戰開打！台積電開低報1,875元 大盤一度急殺逾500點

聽新聞
0:00 / 0:00

大型重機福音！桃園開放全市機車格停放 政策4月上路

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
大型重機車主曾發起停車大富翁活動，爭取大型重機自由停放汽車格和機車格的權益。本報資料照片
大型重機車主曾發起停車大富翁活動，爭取大型重機自由停放汽車格和機車格的權益。本報資料照片

重機停車位供不應求，桃園市政府試辦大型重機停放路邊停車格，政策4月1日上路，未來紅、黃牌重機可停放路邊停車格，收費以該停車格原本方式為準，車身太長最多可停2格。

桃園交通局表示，桃園2024年曾試辦於公有路外停車場開放大重機停放，結果排擠汽車停車需求，車格往往供不應求，而重機體型停放於汽車格常造成停車空間剩餘與浪費，因此調整試辦方向，也回應重機族群呼籲的平權議題。4月起，全市路邊機車格開放停放大型重機，車主可依需求自行選擇停放汽車格或機車格，讓停車空間獲得更有效的運用。

交通局長張新福說明，本次試辦範圍涵蓋桃園全市路邊機車停車格，包含收費與不收費，收費方式比照一般機車，依各路段機車收費費率及時段計費，原則是「一車一格」，車身不得超出格線，若車身較長，至多得採斜向方式跨停2格，但仍須確保車身完整停放於格線範圍內。

張新福也說，交通部正積極研議修正相關交通法規，在中央法規正式定案前，桃園市先行透過試辦計畫，驗證大型重機停放機車格的空間配置與社會接受度，也希望透過領先全台的試辦計畫來化解「大重機路邊停車難」的長年痛點。

重機 桃園 交通部

延伸閱讀

桃園4里 盼專用垃圾袋轉型隨袋徵收

桃園這4里試辦專用垃圾袋逾4年 里長盼隨袋徵收先行

驚悚瞬間曝！桃園八德母女遭曳引車輾飛撞垃圾車 32歲媽與1歲幼女雙亡

一位難求！罰不怕 高雄機場違停亂象多

相關新聞

桃園4里 盼專用垃圾袋轉型隨袋徵收

桃園市政府二○二一年十月起在龜山區迴龍、龍華里與八德區大明、大仁里試辦推出專用垃圾袋，以防範新北垃圾跨區亂倒，「試辦」時間迄今長達四年多。隨著非家戶隨袋徵收今年上路，這四里多盼專用垃圾袋試辦政策轉型，盡早改為隨袋徵收。

新竹尖石隨袋徵收2年 垃圾減2成

近年露營風氣興盛，山林垃圾量隨之攀升。新竹縣尖石鄉公所兩年前率全國原鄉之先，訂定「垃圾隨袋徵收」自治條例，針對露營業者垃圾收費，政策施行之初一度引發業者反彈，但後續經滾動調整、持續溝通，制度逐漸上軌道，整體垃圾減量近兩成。

苗栗頭份市長 國民黨內參民調 張淑芬險勝徐功凡

頭份市是苗栗縣人口最多的鄉鎮市，隨著現任市長羅雪珠年底將卸任，藍綠都在積極布局。國民黨內參民調昨由副議長張淑芬勝出，但據悉與縣議員徐功凡在誤差範圍內，人選待藍營協調拍板，民進黨內暫無人登記，但親綠的無黨籍議員曾玟學已被視為藍營假想敵。

桃園市交通事故死亡數及行人死亡數 下降幅度全國最多

去年交通事故各項數據出爐，依據交通部最新統計，桃園市去年「交通事故30日內死亡人數」較前年減少46人，為全國降幅最多；行人事故死亡人數亦減少11人，同樣為全國改善幅度最高，市長張善政今天說，顯示市府交通安全政策已逐步展現成效，將持續努力、精進。

影／新竹縣首座籃足共用球場竹東動土 郭遠彰：預計8月完工

新竹縣首座籃足共用球場即將於竹東落腳，鎮長郭遠彰去年向運動部爭取計畫經費，成功爭取到四重段社區籃足共用球場，今天動土，預計今年8月可完工。郭遠彰說，除了設置球場外，也將整地後方的草坪為「槌球場」，並整建公廁及打造一座兒童遊戲場，為社區鄰里打造更好的運動環境。

高虹安赴日本宮城簽MOU 當地不忘感謝台灣在宮城震災後的關懷

為深化城市外交並拓展國際合作版圖，新竹市長高虹安赴日本宮城縣進行市政考察，今拜會宮城縣政府，與宮城縣知事村井嘉浩及縣府人員交流，雙方並簽署觀光與產業合作備忘錄（MOU），為未來兩地在觀光推廣及科技產業發展等面向建立長期合作基礎，攜手開啟城市交流新篇章。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。