大型重機福音！桃園開放全市機車格停放 政策4月上路

重機停車位供不應求，桃園市政府試辦大型重機停放路邊停車格，政策4月1日上路，未來紅、黃牌重機可停放路邊停車格，收費以該停車格原本方式為準，車身太長最多可停2格。

桃園交通局表示，桃園2024年曾試辦於公有路外停車場開放大重機停放，結果排擠汽車停車需求，車格往往供不應求，而重機體型停放於汽車格常造成停車空間剩餘與浪費，因此調整試辦方向，也回應重機族群呼籲的平權議題。4月起，全市路邊機車格開放停放大型重機，車主可依需求自行選擇停放汽車格或機車格，讓停車空間獲得更有效的運用。

交通局長張新福說明，本次試辦範圍涵蓋桃園全市路邊機車停車格，包含收費與不收費，收費方式比照一般機車，依各路段機車收費費率及時段計費，原則是「一車一格」，車身不得超出格線，若車身較長，至多得採斜向方式跨停2格，但仍須確保車身完整停放於格線範圍內。

張新福也說，交通部正積極研議修正相關交通法規，在中央法規正式定案前，桃園市先行透過試辦計畫，驗證大型重機停放機車格的空間配置與社會接受度，也希望透過領先全台的試辦計畫來化解「大重機路邊停車難」的長年痛點。