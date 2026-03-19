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苗栗頭份市長 國民黨內參民調 張淑芬險勝徐功凡

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
國民黨苗栗縣黨部近日針對頭份市長選舉進行為期三天「內參民調」，苗栗縣副議長張淑芬（前排左三）在這份民調勝出。記者胡蓬生／攝影
國民黨苗栗縣黨部近日針對頭份市長選舉進行為期三天「內參民調」，苗栗縣副議長張淑芬（前排左三）在這份民調勝出。記者胡蓬生／攝影

頭份市是苗栗縣人口最多的鄉鎮市，隨著現任市長羅雪珠年底將卸任，藍綠都在積極布局。國民黨內參民調昨由副議長張淑芬勝出，但據悉與縣議員徐功凡在誤差範圍內，人選待藍營協調拍板，民進黨內暫無人登記，但親綠的無黨籍議員曾玟學已被視為藍營假想敵。

苗栗縣頭份市近卅年來，多數首長都連任且由藍營及派系掌控，升格後首屆頭份市長徐定禎原為無黨籍，卸任後政黨立場轉綠並加入民進黨，現任羅雪珠則為無黨籍，兩屆任期將屆滿。逾十萬人口的頭份市不僅是縣內重要票倉，加上近年竹科效應外溢，外來人口成長，也成兵家必爭之地。

國民黨苗栗縣黨部本月十五日至十七日進行內參民調，將張淑芬、徐功凡、縣議員陳永賢與可能的對手無黨籍縣議員曾玟學進行對比。苗栗縣議長、國民黨苗栗縣黨部主委李文斌昨證實，內參民調由張淑芬勝出，但民調結果不代表勝出者就是最後提名人選，會交由黨中央討論協調。

張淑芬說，自己只知道與徐功凡差距極小，且不論是她或徐功凡參選，對戰曾玟學都勝出，為了黨內和諧和藍營大局及培養年輕世代，她會非常慎重評估參選與否，也相信有縣長鍾東錦強大母雞帶領，藍營年底選情會很樂觀。

徐功凡說，他早在去年十月就率先表態要參選市長，且獲得縣長鍾東錦、前縣長徐耀昌、副議長張淑芬及市長羅雪珠、立委邱鎮軍的支持，參選意願很明確。

被當成「假想敵」的曾玟學說，國民黨自行辦理內參民調，是對方的家務事，他予以尊重不會過問，年底他還是會為鄉親服務，在那一個戰鬥位置，他還在評估。

鍾東錦 徐耀昌 徐定禎 頭份

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