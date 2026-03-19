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新竹尖石隨袋徵收2年 垃圾減2成

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導

近年露營風氣興盛，山林垃圾量隨之攀升。新竹縣尖石鄉公所兩年前率全國原鄉之先，訂定「垃圾隨袋徵收」自治條例，針對露營業者垃圾收費，政策施行之初一度引發業者反彈，但後續經滾動調整、持續溝通，制度逐漸上軌道，整體垃圾減量近兩成。

二○一八年尖石鄉露營區等業者約一九一家，至二○二三年增至二九三家，垃圾量也由一二三○公噸攀升至一五六八公噸。鄉長曾國大為因應垃圾增加、維護環境並兼顧觀光永續，參考鄰近鄉鎮作法並多次召開說明會，推動訂定垃圾隨袋徵收自治條例，經鄉代會通過，於二○二四年二月上路。

政策上路初期曾引發露營業者反彈。尖石鄉公所清潔隊長高燕鈴說，當時最初採車次計價，每車次清除費和處理費共五千元，業者反應價格太高，之後改以重量計算，十四公升垃圾袋從十九元降為十二元，七十五公升從七十七元降為四十八元，並新增一二○公升七十二元，貼近業者實際需求。

政策初期，尖石鄉公所花了三個月向業者辦理宣導說明會，並結合鄰里守望、加裝監視器與村長巡查強化防堵垃圾亂倒，但仍有少數業者為節省費用，將營業垃圾混充為家戶垃圾，被清潔隊破袋檢查揪出「退運」。鄉公所訂定規範，業者若「偷渡」遭查獲達三次，須改由自行委託民間清運。

尖石鄉公所統計，垃圾隨袋徵收推動滿兩年，垃圾分類更落實、總量明顯下降，每月垃圾量由約一三○公噸降至一百公噸，有效減輕焚化爐與環境負擔；相關處理費並設專戶管理，專用於車輛與人力支出，提升清運效率與永續性。

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