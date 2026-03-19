桃園4里 盼專用垃圾袋轉型隨袋徵收

桃園市政府二○二一年十月起在龜山區迴龍、龍華里與八德區大明、大仁里試辦推出專用垃圾袋，以防範新北垃圾跨區亂倒，「試辦」時間迄今長達四年多。隨著非家戶隨袋徵收今年上路，這四里多盼專用垃圾袋試辦政策轉型，盡早改為隨袋徵收。

桃園市今年元月起針對市場、機關與學校實行垃圾費隨袋徵收，據市府統計垃圾減量二成六、資源回收量增加二成五；家戶部分仍維持隨水費徵收，與新北交界的龜山、八德四里家戶四年來則試辦專用垃圾袋，每月垃圾量從六八○公噸減至五七○公噸。

不過，八德區大仁里民日前反映，環保局最近一次發專用袋是去年十一月，今年以來未曾發放，「現在垃圾處理費還是隨水徵收，但若又要民眾自己買袋子，豈不是繳兩次處理費」。大仁里長張國平說，環保局未宣布試辦專用袋政策結束，又沒繼續發專用袋，已造成基層和民眾困擾。

龜山區龍華里長王玨也提到，市府在里內推出專用垃圾袋政策雖達到垃圾減量、市容改善目的，但「試辦」時間已經四年多，實在太久，加劇基層作業負擔，他幾乎得全年無休等待民眾來領取專用袋，反而耗費許多行政成本。

王玨說，既然龜山、八德這四里已有使用專用垃圾袋經驗，市府可盡早實施隨袋徵收，讓專用袋回歸到市面購買，丟多少垃圾，就買多少專用袋。他也試算過，相對隨水徵收能省下開銷。

桃市府環保局環管處解釋，這四里每季免費發放垃圾專用袋，因去年底提前發放大仁里今年第一季的專用袋，才導致民眾誤會，實際並無遲發，已跟地方說明；由於垃圾處理費仍為隨水徵收，民眾若專用袋不夠用，用一般垃圾袋也行。

環管處長張書豪也說明，當初推動專用垃圾袋主要目的是防堵新北垃圾費隨袋徵收後，垃圾外溢到桃園來，而非隨袋徵收的試辦計畫。至於地方希望優先推動隨袋徵收，將納入後續政策推動評估考量，市府也會觀察公家機關、學校隨袋徵收政策執行一年成果後再評估。