桃園市交通事故死亡數及行人死亡數 下降幅度全國最多

去年交通事故各項數據出爐，依據交通部最新統計，桃園市去年「交通事故30日內死亡人數」較前年減少46人，為全國降幅最多；行人事故死亡人數亦減少11人，同樣為全國改善幅度最高，市長張善政今天說，顯示市府交通安全政策已逐步展現成效，將持續努力、精進。

張善政今天主持市政會議，表示在「每十萬人死傷人數」這項交通安全重要統計指標上，桃園市自2023年的2741人，下降至2024年的2546人，2025年再降至2363人，平均每年減少約200人，年降幅約7%。

若比較2025年與2023年數據，每十萬人死傷人數減少378人，降幅達13.79%，為六都表現最佳。張善政認為，面對人口與車輛持續成長、交通日益繁忙的情況，仍能有效降低事故傷亡，顯示市府跨局處合作推動交通改善已見具體成果。

張善政強調，市府持續從工程、執法及教育三大面向強化交通安全，推動包括路口改善、偏心左轉道設計、優化行人號誌及設置行人庇護島等措施，均已發揮實質效益；在事故熱點與高風險時段的傷亡人數，兩年來已減少逾16%，

此外，在交通教育方面，桃園率先全國推動機車駕訓補助政策，鼓勵年輕族群接受正規訓練，至今已補助逾1萬9000名市民參訓，並使機車事故死傷人數較前年減少約6500人，降幅逾12%，持續提升桃園整體用路安全。

桃園市警察局交通警察大隊大隊長林東星說，警方也持續透過精準分析事故成因與違規態樣，將警力有效部署於事故熱點路口與高風險時段，針對酒後駕車、嚴重超速、闖紅燈、不停讓行人及未依規定轉彎等重點違規加強執法，從源頭降低事故發生機率。同時加強與市府交通局、工務局等單位橫向聯繫機制，優化交通工程措施。

在交安宣導方面，交通警察大隊將秉持「分齡分眾」原則，持續深入校園、社區及企業辦理交通安全教育活動，強調「慢看停」與防禦駕駛觀念，提醒駕駛人行經路口應主動減速停讓行人，避免疲勞與分心駕駛。此外，透過社群媒體與多元宣導管道，將最新交通安全資訊與實際案例分享給市民，提升全民交通安全意識。