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桃園這4里試辦專用垃圾袋逾4年 地方反映專用袋遲發、盼推隨袋徵收

聯合報／ 記者陳俊智張裕珍／桃園即時報導
桃園市環保局在八德區大明里、大仁里與龜山區龍華里、迴龍里推動專用垃圾袋試辦計畫，迄今4年多。圖／桃園市環保局提供
桃園市環保局在八德區大明里、大仁里與龜山區龍華里、迴龍里推動專用垃圾袋試辦計畫，迄今4年多。圖／桃園市環保局提供

桃園市今年針對「非家戶」實行垃圾費隨袋徵收，家戶仍維持隨水費徵收，另2021年起在與新北交界的龜山、八德4里推出專用垃圾袋，防範新北垃圾跨區亂倒，不過，專用垃圾袋政策「試辦」時間長達4年多，今年又傳出遲發垃圾袋，已有居民反彈。

新北垃圾處理費採隨袋徵收多年，緊鄰的桃園市則為隨水徵收，桃市府2021年10月起在八德區大明里、大仁里與龜山區龍華里、迴龍里試辦使用專用垃圾袋，遏止新北垃圾跨區亂倒。專用垃圾袋上路後確有成效，每月垃圾量從680公噸減至570公噸。

這4里垃圾處理費仍與其他家戶一樣採隨水徵收，但可定期領取免費專用垃圾袋，每戶每季核發5公升、14公升和33公升共計100個垃圾袋，外觀採用綠色，目的是為了跟新北市的紅色專用垃圾袋區別，防堵越界偷倒。

不過，八德區大仁里民反映，環保局最近一次發專用袋是去年11月，今年以來未曾發放，眼看袋子快要見底，不知要如何是好，「現在垃圾處理費還是隨水徵收，若又要民眾自己買袋子，豈不是繳兩次處理費」，擔心成了冤大頭。

大仁里長張國平多次詢問環保局清潔隊與官員，都沒有下文。他表示，環保局未宣布試辦政策結束，又沒繼續發專用袋，已造成基層和民眾困擾，若問題不解決，反彈聲音恐怕越來越大。

龜山區龍華里則由里長王玨於里辦公室每3個月發放專用垃圾袋，今年未有環保局遲發影響家戶領取的狀況。不過，王玨也反映，市府推出專用垃圾袋政策雖達到垃圾減量、市容改善目的，但「試辦」時間已經4年多，實在太久，持續加劇基層負擔。

王玨說，雖然專用袋採定期發放，但民眾若垃圾袋用罄還有需求，仍能隨時到里辦公室領取，也因此他不敢出遠門，得全年無休等待民眾上門，市府應有更好配套。

他也認為，桃園市今年針對學校、市場與機關等非家戶實施隨袋徵收，但家戶部分還沒有具體期程，既然龜山、八德這4里已有使用專用垃圾袋經驗，也度過了政策陣痛期，其實可以早一步實施隨袋徵收，丟多少買多少較為公平，經試算也能省下開銷。

桃園市政府統計，今年元月起針對市場、機關與學校實行垃圾費隨袋徵收，據統計垃圾減量26％、回收量增加25%，家戶部分仍維持隨水費徵收。環保局說明，市府在這4里推動專用垃圾與目前隨袋徵收推動目的及方式有別，有關地方建議優先推動隨袋徵收將會納入考量，但仍會依學校、機關、市場實施專用垃圾袋推動成效再整體評估。

有關大仁里反映專用垃圾袋遲發，環管處說明，原本都是每個季末發放下一季的袋子，去年第四季提前到11月發，導致民眾誤會，由於清潔費還是隨水徵收，民眾若袋子不夠用，用一般垃圾袋也行，今年第二季專用袋將在本月底發放完畢。

桃園市龜山區龍華里長王玨肯定專用垃圾袋政策，有垃圾減量效果，但試辦時間太久，建議市府盡快推動隨袋徵收。記者張裕珍／攝影
桃園市龜山區龍華里長王玨肯定專用垃圾袋政策，有垃圾減量效果，但試辦時間太久，建議市府盡快推動隨袋徵收。記者張裕珍／攝影

環保局 新北

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