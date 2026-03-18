影／苗栗第5場縣長下鄉座談會頭份登場 「一人一半」經費分攤快速拍板

苗栗縣政府今天在頭份市興華高中辦理第5場縣長下鄉座談會，邀頭份、三灣、南庄的鄉鎮市長、正副主席、代表、村里長等對象參加，鍾東錦率局處首長聽取基層心聲並立即回應地方提案，不少道路及交通小型工程改善案件在鍾東錦與鄉鎮公所「一人一半」的經費分攤要求下，當場拍板解決。

另外，南庄巴斯達隘（矮靈祭）今年逢十年大祭，但祭典所在的向天湖缺水、爬坡道路沿線路燈不足，地方盼爭取改善簡易自來水系統並增設路燈，鍾東錦指示專案辦理。

座談會上午在興華高中學生活動中心召開，副議長張淑芬及選區議員、頭份市長羅雪珠、三灣鄉長李運光、南庄鄉長羅春蓮、農會三巨頭及代表會正副主席、代表、村里長、社區發展協會理事長多人到場；今天適逢大學學測放榜，縣長鍾東錦看到母校興華中學的學弟妹成績亮麗，受邀合影分享金榜題名的喜悅。

這場座談會有15件地方提案，另有多件書面及臨時動議，頭份提案以改善道路交通、增設停車場居多，同時建議在北橫公路規畫公立長照機構及防治紅火蟻危害；三灣關注124縣道與台3線交會處的車流回堵、道路排水不良、優化山林步道設施；南庄除爭取簡易自來水系統、向天湖道路增設路燈，也建議將124線南庄段路面及排水溝改善。

有關增設長照機構、在運動館周邊增闢停車空間及道路安全等議題，其中有多項改善道路提案，在徵詢鄉公所和市公所同意配合支應一半經費的前提下，當場定案，在會勘、討論後著手辦理改善工程；部分還需經都市計畫通盤檢討，或必須尋求中央配合的提案，要求縣府業務單位加速進行，並列管追蹤進度。

今年是賽夏族巴斯達隘10年大祭，鍾東錦已邀請新竹縣合辦，希望吸引更多遊客一探祭典神秘，讓賽夏族文化薪火相傳，他對改善向天湖部落簡易自來水系統與增設路燈提案尤為重視，指示水利、交工、原民及文觀等局處配合鄉公所和代表、村長集思廣益，專案研擬妥善的供水計畫；照明部分協調台電同步設立電桿和路燈，在不造成夜間光害的情況下 ，祭典期間的夜晚將燈火通明。

鍾東錦表示，他上任3年多來，縣府施政有2席立委和縣議員支持，還有18鄉鎮市公所和代表會配合，政策推動可說暢行無阻，他非常看好頭份未來發展，對三灣和南庄的休閒農業和觀光潛力也深具信心，縣府會持續努力讓3鄉鎮市愈來愈好，成為更宜居的幸福城市。

苗栗縣政府今天在頭份市興華高中辦理第5場縣長下鄉座談會，邀集頭份、三灣、南庄的鄉鎮市長、正副主席、代表、村里長等對象參加，鍾東錦率局處首長聽取基層心聲並回應地方提案。記者胡蓬生／攝影