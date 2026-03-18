友邦大使桃園開講 潘恩：小國也有撼動世界的話語權

桃園市政府秘書處今舉辦「從桃園看世界—海地場」駐台大使講座，海地共和國大使潘恩（Roudy Stanley Penn）以「小國，卻有不容小覷的話語權：海地對世界歷史的貢獻」為題，強調小國也能擁有撼動世界的話語權。

潘恩表示，外界對海地的刻板印象就是政治動亂與經濟挑戰，卻忽略了海地在歷史長河不屈不撓奮鬥。一個國家的偉大不在於國土面積或經濟規模，而是堅守的理念與道德勇氣。

潘恩強調，海地不僅僅是一個島國，更曾以實際行動，形塑了自由、人類尊嚴與主權等普世原則，展現出小國也能擁有撼動世界的大話語權。

潘恩指出，海地是全球第一個由黑人奴隸成功起義並建國的共和國，擁有世界第一部明文廢除奴隸制度、宣示人人平等的憲法。盡管建國後因挑戰當時的強權體制，面臨長期外交孤立與法國鉅額索賠，海地仍選擇「團結而非孤立」，積極協助拉丁美洲其他被殖民國家爭取主權。這份追求多元共存、為自由平權奮鬥的理念，也深刻延伸至海地的美食、慶典及音樂舞蹈中，體現出海地人民心中不畏強權、大膽奔放的性格底色。

桃園市秘書處長曾俊豪表示，「從桃園看世界」系列講座2023年開辦，今年邁入第3年，活動透過認識我國友邦及桃園締盟城市，拓展國人國際視野，市府也將持續邀請各國駐台大使及城市首長「從桃園看世界」講座，歡迎民眾持續關注相關訊息。

海地共和國大使潘恩（Roudy Stanley Penn）以「小國，卻有不容小覷的話語權：海地對世界歷史的貢獻」為題，強調小國也能擁有撼動世界的話語權。圖／桃園市秘書處提供