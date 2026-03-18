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影／新竹縣首座籃足共用球場竹東動土 郭遠彰：預計8月完工

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
鎮長郭遠彰去年向運動部爭取計畫經費，成功爭取到四重段社區籃足共用球場，今天動土。記者郭政芬／攝影
鎮長郭遠彰去年向運動部爭取計畫經費，成功爭取到四重段社區籃足共用球場，今天動土。記者郭政芬／攝影

新竹縣首座籃足共用球場即將於竹東落腳，鎮長郭遠彰去年向運動部爭取計畫經費，成功爭取到四重段社區籃足共用球場，今天動土，預計今年8月可完工。郭遠彰說，除了設置球場外，也將整地後方的草坪為「槌球場」，並整建公廁及打造一座兒童遊戲場，為社區鄰里打造更好的運動環境。

竹東鎮公所於今天舉行「四重社區籃足共用型場地」建置工程開工典禮。現場由熱鬧的舞獅表演拉開序幕，竹東鎮長郭遠彰親自出席，新竹縣政府教育局體健科長李倖君、竹東鎮民代表會主席范國威、三重里長鍾煥明及民代等共同持鏟動土，象徵社區環境升級邁入新里程。

四重段社區籃足共用球場，由運動部核定補助1080萬元，公所自籌720萬元，共1800萬元，郭遠彰表示，去年由他親自向運動部爭取計畫經費，同時考量周邊公廁荒廢已久無法使用，且毗鄰大溪地社區及竹東鎮立幼兒園三重分班，卻無小朋友可以放電的公園，因此公所增加自籌款300萬元，整建公廁及打造一座兒童遊戲場，總計畫經費達2100萬元。

公所指出，這座籃球場面積約500坪，並非標準場地，球場地坪老舊不平，影響使用安全，且照明不足，透過這計畫，將重新舖設彈性壓克力地坪，設置標準型籃球及足球共用球場，工期150天，預計115年8月完工。

郭遠彰強調，他一直很關心竹東的運動環境，找資源、找方法，去年在河濱公園籃球場增設照明，解決球友們反映夜間照明不足的問題，今年也再編列預算改善河濱公園2座及軟橋里1座籃球場舖面，希望為社區鄰里打造更好的運動環境。

四重段社區籃足共用球場，由運動部核定補助1080萬元，公所自籌720萬元，共1800萬元。記者郭政芬／攝影
四重段社區籃足共用球場，由運動部核定補助1080萬元，公所自籌720萬元，共1800萬元。記者郭政芬／攝影

郭遠彰說，除了設置球場外，也將整地後方的草坪為「槌球場」，並整建公廁及打造一座兒童遊戲場，為社區鄰里打造更好的運動環境。記者郭政芬／攝影
郭遠彰說，除了設置球場外，也將整地後方的草坪為「槌球場」，並整建公廁及打造一座兒童遊戲場，為社區鄰里打造更好的運動環境。記者郭政芬／攝影

竹東鎮公所於今天舉行「四重社區籃足共用型場地」建置工程開工典禮。現場由熱鬧的舞獅表演拉開序幕。記者郭政芬／攝影
竹東鎮公所於今天舉行「四重社區籃足共用型場地」建置工程開工典禮。現場由熱鬧的舞獅表演拉開序幕。記者郭政芬／攝影

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