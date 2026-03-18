尖石鄉創全國原鄉首例「垃圾隨袋徵收」 兩年垃圾量明顯下降

近年露營風氣興盛，山林垃圾量隨之攀升。新竹縣尖石鄉長曾國大有感於垃圾量快速增加，推動訂定「垃圾隨袋徵收」自治條例，並於2年前上路。政策初期一度引發業者反彈，鄉公所透過滾動式調整機制，持續與業者溝通協調，如今制度逐步上軌道，不僅讓垃圾分類更為落實，也有效降低整體垃圾量。

2018年尖石鄉露營區等業者約191家，至2023年增至293家，垃圾量也由1230公噸攀升至1568公噸。當時鄉長曾國大為因應垃圾增加、維護環境並兼顧觀光永續，參考鄰近鄉鎮作法並多次召開說明會，最終訂定「垃圾隨袋徵收」自治條例，經鄉代會通過，於2024年2月1日上路。

政策上路初期曾引發露營業者反彈，質疑收費偏高。尖石鄉公所清潔隊長高燕鈴表示，當時最初採車次計價，每車次清除費和處理費共5000元，進新竹市焚化爐每車約3.6公噸，75公升（40斤）垃圾袋由每袋原77元調降為48元；14公升（10斤）每袋由原19元調降為12元；另新增120公升每袋72元，以更貼近業者實際使用需求。

政策初期，尖石鄉公所花了3個月辦理宣導說明會，與業者及協會多次溝通凝聚共識。期間仍有少數業者為節省費用違規偷倒，清潔隊除結合鄰里守望、加裝監視器與村長巡查強化防堵，另曾查獲業者將營業垃圾混充為家戶垃圾，經清潔隊破袋檢查發現內含大量免洗碗筷，當場退運。鄉公所並訂定規範，業者若「偷渡」遭查獲達3次，須改由自行委託民間清運。

尖石鄉推動「垃圾隨袋徵收」滿2年，成效顯著，垃圾分類更落實、總量明顯下降。統計顯示，每月垃圾量由約130公噸降至100公噸，有效減輕焚化爐與環境負擔；相關處理費並設專戶管理，專用於車輛與人力支出，提升清運效率與永續性。

高燕鈴強調，主要是鄉長曾國大當初提出政策理念，平衡環保整體需求。尖石鄉公所業者隨袋徵收政策推動，秉持依法行政服務，歷程雖有不斷衝突，經多次討論，彼此互相學習成長新思維。

政策初期，尖石鄉公所辦理宣導說明會，與業者及協會多次溝通凝聚共識。圖／尖石鄉公所提供