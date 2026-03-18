快訊

回顧台灣治安史！碾米廠小開3年連遭綁架兩次 全憑機智獲救

前女主播涉詐420萬 「反咬」富商男友：發生關係後答應的都沒了

背債5千萬13年還不完 馬國弼50歲扛全家：三代租屋還剩500萬未清

聽新聞
0:00 / 0:00

尖石鄉創全國原鄉首例「垃圾隨袋徵收」 兩年垃圾量明顯下降

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
制度逐步上軌道，不僅讓垃圾分類更為落實，也有效降低整體垃圾量。圖／尖石鄉公所提供
制度逐步上軌道，不僅讓垃圾分類更為落實，也有效降低整體垃圾量。圖／尖石鄉公所提供

近年露營風氣興盛，山林垃圾量隨之攀升。新竹縣尖石鄉長曾國大有感於垃圾量快速增加，推動訂定「垃圾隨袋徵收」自治條例，並於2年前上路。政策初期一度引發業者反彈，鄉公所透過滾動式調整機制，持續與業者溝通協調，如今制度逐步上軌道，不僅讓垃圾分類更為落實，也有效降低整體垃圾量。

2018年尖石鄉露營區等業者約191家，至2023年增至293家，垃圾量也由1230公噸攀升至1568公噸。當時鄉長曾國大為因應垃圾增加、維護環境並兼顧觀光永續，參考鄰近鄉鎮作法並多次召開說明會，最終訂定「垃圾隨袋徵收」自治條例，經鄉代會通過，於2024年2月1日上路。

政策上路初期曾引發露營業者反彈，質疑收費偏高。尖石鄉公所清潔隊長高燕鈴表示，當時最初採車次計價，每車次清除費和處理費共5000元，進新竹市焚化爐每車約3.6公噸，75公升（40斤）垃圾袋由每袋原77元調降為48元；14公升（10斤）每袋由原19元調降為12元；另新增120公升每袋72元，以更貼近業者實際使用需求。

政策初期，尖石鄉公所花了3個月辦理宣導說明會，與業者及協會多次溝通凝聚共識。期間仍有少數業者為節省費用違規偷倒，清潔隊除結合鄰里守望、加裝監視器與村長巡查強化防堵，另曾查獲業者將營業垃圾混充為家戶垃圾，經清潔隊破袋檢查發現內含大量免洗碗筷，當場退運。鄉公所並訂定規範，業者若「偷渡」遭查獲達3次，須改由自行委託民間清運。

尖石鄉推動「垃圾隨袋徵收」滿2年，成效顯著，垃圾分類更落實、總量明顯下降。統計顯示，每月垃圾量由約130公噸降至100公噸，有效減輕焚化爐與環境負擔；相關處理費並設專戶管理，專用於車輛與人力支出，提升清運效率與永續性。

高燕鈴強調，主要是鄉長曾國大當初提出政策理念，平衡環保整體需求。尖石鄉公所業者隨袋徵收政策推動，秉持依法行政服務，歷程雖有不斷衝突，經多次討論，彼此互相學習成長新思維。

政策初期，尖石鄉公所辦理宣導說明會，與業者及協會多次溝通凝聚共識。圖／尖石鄉公所提供
政策初期，尖石鄉公所辦理宣導說明會，與業者及協會多次溝通凝聚共識。圖／尖石鄉公所提供

新竹縣尖石鄉長曾國大有感於垃圾量快速增加，為維護環境品質並兼顧觀光永續發展，推動訂定「垃圾隨袋徵收」自治條例，並於2年前上路。圖／尖石鄉公所提供
新竹縣尖石鄉長曾國大有感於垃圾量快速增加，為維護環境品質並兼顧觀光永續發展，推動訂定「垃圾隨袋徵收」自治條例，並於2年前上路。圖／尖石鄉公所提供

垃圾分類 尖石鄉 焚化爐

延伸閱讀

土方之亂導致處理費爆漲？南市府：六大新制 穩定市場

影／竹縣垃圾車傷人意外引熱議 苗栗清潔隊員：最怕的狀況有2種

垃圾車後斗彈起 險出人命 曝老車危機

車齡老化衍生空汙、作業風險 收垃圾最怕夾藏瓶罐爆炸

相關新聞

尖石鄉創全國原鄉首例「垃圾隨袋徵收」 兩年垃圾量明顯下降

近年露營風氣興盛，山林垃圾量隨之攀升。新竹縣尖石鄉長曾國大有感於垃圾量快速增加，推動訂定「垃圾隨袋徵收」自治條例，並於2年前上路。政策初期一度引發業者反彈，鄉公所透過滾動式調整機制，持續與業者溝通協調，如今制度逐步上軌道，不僅讓垃圾分類更為落實，也有效降低整體垃圾量。

高虹安赴日本宮城簽MOU 當地不忘感謝台灣在宮城震災後的關懷

為深化城市外交並拓展國際合作版圖，新竹市長高虹安赴日本宮城縣進行市政考察，今拜會宮城縣政府，與宮城縣知事村井嘉浩及縣府人員交流，雙方並簽署觀光與產業合作備忘錄（MOU），為未來兩地在觀光推廣及科技產業發展等面向建立長期合作基礎，攜手開啟城市交流新篇章。

省小錢搏命？爆胎車停台68拒拖吊硬開上路 業者批違規無法檢舉

新竹一名公路局特約拖吊業者控訴，日前在台68線處理爆胎故障車時，依規定上前協助排除，卻遭車主拒絕，甚至開著爆胎車輛離開，非常驚險。警方表示，快速道路故障車應盡速排除並設置警示，若影響交通可通報110到場處理，未依規定設置警告標誌，將依法舉發。

竹北兒童節禮物曝光 鄭朝方送匹克球拍、籃球鼓勵放下3C

4月兒童節腳步將近，新竹縣竹北市公所規畫「兒童節大禮包三部曲」，回顧過去3年的兒童節，市公所送出過畫筆、跳繩、拇指琴與直笛等，今年則將焦點轉回體育運動，送上匹克球拍與籃球，鼓勵孩子放下3C產品、走出戶外。

防住家囤雜物桃園自治條例3月10日實施 勸導無效可罰3千不限次數

基隆市日前發生一起社區住宅火警，因屋內堆滿雜物影響救災，造成消防員殉職，引發關注。桃園市去年早一步因應住宅囤積物品，著手擬定相關自治條例，市長張善政今天說，自治條例2月底獲行政院核定，已於3月10日上路，市府有法可循，採跨局處合作處理住家囤積行為，勸導無效者可處3千元以下罰鍰。

看得到玩不到！新竹關埔遊具恐曬壞 市府：年底完工驗收後啟用

有民眾近期經過新竹市關埔二期重劃區附設公園，發現豐富的公園遊具早已蓋好兩年，卻疑因重劃區未完工，導致公園未開放，認為整體工程順序很奇怪，若得等到重劃區完成才能開放公園，屆時歷經日曬雨淋的遊具恐有損壞疑慮，新竹市特色公園少，希望市府能重視民眾使用的期望；對此，市府回應，目前該重劃工程進度約93%，預計於今年12月完工，待驗收合格後開放使用。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。