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苗縣警勤加給優化 刑警最高可望加薪5820元
行政院修正「警察人員警勤加給表」調高刑事及勤務繁重加成。苗栗縣警察局今天說，全案已完成規劃，其中勤務繁重分級列第一級的3個分局刑警，每月最高可望加薪5820元。
苗栗縣警察局指出，此次修正重點包括刑事警察人員「刑事加成」依原支等級數額加6成提高至加8成支給；另本島13個縣市政府得自籌經費，依所屬警察單位勤務繁重程度發給警勤加給「勤務繁重加成」，並訂定分級基準，最高加4成加給。
縣警局表示，苗栗縣幅員遼闊，山、海線與都會型態多元，增加員警治安、交通等勤務負擔與挑戰，縣長鍾東錦肯定警察長期守護治安辛勞，同意自籌款項支持這項福利優化措施，藉以提升員警工作士氣。
全案已規劃完成並經縣府核定，預計4月開始核發並溯自今年3月1日生效，估計縣府1年增加近5000萬元支出、約1200名警察人員受惠。
縣警局說，依據修正內容，刑事警察人員每月可增加新台幣1940元；另各單位依勤務繁重分級核發勤務繁重加成，每月可增加2716元至3880元不等。若以勤務繁重分級同屬第一級的苗栗、頭份、竹南3個分局刑事警察人員為例，每月最高可望加薪5820元。
苗栗縣警察局局長李忠萍表示，警察長期肩負治安維護、交通疏導及各項為民服務等工作，是地方安全的重要支柱，在提升工作保障與福利的同時，將持續精進相關勤務作為，全面強化治安維護效能，讓民眾生活更加安心。
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