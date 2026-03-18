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高虹安赴日本宮城簽MOU 當地不忘感謝台灣在宮城震災後的關懷

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹即時報導
新竹市長高虹安（左）與宮城縣知事村井嘉浩簽署觀光及產業合作備忘錄（MOU）。圖／新竹市府提供
新竹市長高虹安（左）與宮城縣知事村井嘉浩簽署觀光及產業合作備忘錄（MOU）。圖／新竹市府提供

為深化城市外交並拓展國際合作版圖，新竹市長高虹安日本宮城縣進行市政考察，今拜會宮城縣政府，與宮城縣知事村井嘉浩及縣府人員交流，雙方並簽署觀光與產業合作備忘錄（MOU），為未來兩地在觀光推廣及科技產業發展等面向建立長期合作基礎，攜手開啟城市交流新篇章。

高虹安表示，新竹市與宮城縣在城市發展條件上具有高度相似性，雙方皆兼具深厚的科研能量、產業基礎與文化底蘊，未來在人才培育、科技研發及產業交流等面向具備廣泛合作潛力。竹市素有「台灣矽谷」之稱，坐擁新竹科學園區，台積電總部亦設於此，匯聚完整的半導體與高科技產業聚落，並擁有工業技術研究院、國家同步輻射研究中心及國家太空中心等國家級研究機構，科技研發量能相當充沛。

高虹安亦關心宮城縣過去在災後重建上的努力，對於當地在震災後展現的韌性與團結深表敬佩。她說，透過此次簽署MOU，將促進雙方在觀光推廣、產業鏈結及人才交流等多元領域的合作，攜手促進城市共好共榮，讓台日地方政府交流更為緊密且具體落實。

村井嘉浩表示，在雙方相關人員的共同努力下，此次合作協議得以順利簽署，令人深感欣慰。竹市擁有新竹科學園區，集結眾多半導體企業與研究機構，已發展為世界知名的產業重鎮，與宮城縣推動產業發展的方向高度契合。此次簽署以產業經濟合作為主軸的MOU，象徵兩地關係邁入更深化的重要里程碑。

村井嘉浩說，適逢東日本大震災屆滿15周年，當年來自台灣各界的關懷與支援，至今仍銘記在心，特別藉此機會再次表達誠摯感謝。震災後宮城縣積極推動創造性復興，透過發展新興產業與招商引資，持續強化產業基礎，提升整體競爭力。

村井嘉浩說，未來雙方將以此次合作協議為基礎，促進宮城縣具備優良技術的企業在半導體相關領域更加活躍，並期待與新竹市共同舉辦商談會、深化產業交流與行銷推廣，攜手拓展國際市場。他分享，首次與高虹安會面便相談甚歡，宛如與老友重逢，對於雙方未來合作充滿信心，期盼在良好互動基礎上，持續推動雙邊合作順利發展。

新竹市府此行亦參訪仙台媒體中心，觀摩日本在文化設施營運的成功經驗。高虹安表示，仙台媒體中心以複合式文化空間整合圖書館、藝廊與展演功能，為全球文化場館的典範，相關經驗將作為新竹市圖書館新總館未來營運的重要參考。

高虹安說，城市外交不僅是交流互訪，更重要的是透過學習國際經驗，提升城市治理能力。此次拜會宮城縣並簽署MOU，象徵竹市在國際合作上的重要一步。未來市府將持續深化與日本城市的交流合作，結合科技產業、文化發展與青年人才培育，讓新竹市在全球城市網絡中展現更具競爭力的國際視野。

新竹市長高虹安（左）與宮城縣知事村井嘉浩簽署觀光及產業合作備忘錄（MOU）。圖／新竹市府提供
新竹市長高虹安（左）與宮城縣知事村井嘉浩簽署觀光及產業合作備忘錄（MOU）。圖／新竹市府提供

高虹安此行亦參訪仙台媒體中心，觀摩日本在文化設施營運的成功經驗。圖／新竹市府提供
高虹安此行亦參訪仙台媒體中心，觀摩日本在文化設施營運的成功經驗。圖／新竹市府提供

日本 高虹安

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