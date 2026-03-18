竹北兒童節禮物曝光 鄭朝方送匹克球拍、籃球鼓勵放下3C

4月兒童節腳步將近，新竹縣竹北市公所規畫「兒童節大禮包三部曲」，回顧過去3年的兒童節，市公所送出過畫筆、跳繩、拇指琴與直笛等，今年則將焦點轉回體育運動，送上匹克球拍與籃球，鼓勵孩子放下3C產品、走出戶外。

竹北市公所表示，2026年開春各類國際運動賽事頻傳捷報，從舉國關注的WBC世界棒球經典賽，到亞足聯女子亞洲盃、米蘭冬奧、雅加達亞洲青年擊劍錦標賽及全英羽球公開賽等，中華健兒都有傑出表現。市長鄭朝方特別搭上這股運動熱潮，依據不同年齡層的發育需求，精準挑選具紀念價值的運動組合。

竹北市公所指出，針對國小中高年級學童，特別挑選了目前最夯的「匹克球（Pickleball）」拍組。鄭朝方細心考量初學者體力，特別將市面常見、手感較沉的木頭球拍，改採輕量化且回彈佳的高規格「玻璃纖維」材質，讓孩子揮拍毫不費力。除此之外，今年的禮物也兼具精品般的設計質感，讓孩子擁有一份專屬竹北的城市榮譽。

分齡好禮總計發出近3萬份，包含送給幼兒園學童的天藍色3號籃球，以清爽色調啟蒙肢體協調；國小一至二年級則配發帥氣的黑色5號籃球，搭配金色圖騰展現自信；而國小三至六年級的輕量玻璃纖維匹克球拍組，更貼心附贈深綠色質感收納提袋，方便孩子外出攜帶，隨時啟動運動模式。

「美學讓心靈長肌肉，運動則讓身體長肌肉」，鄭朝方表示，希望孩子透過這些禮物探索興趣，無論是過去的音樂美學還是今年的運動風氣，都是在引導孩子培養帶得走的第二專長。

鄭朝方也透露，這份禮物是他對孩子「默默的約定」，兒童節第二份大禮即將來臨，「星空匹克球場與網球場」及「Q版星際親子籃球場Plus」將於近期陸續完工，竹北將成為孩子最棒的運動樂園；而第三部曲將有兒童藝術節壓軸登場，敬請市民一起從3月光節走進4月友善兒童城市的幸福生活。

新竹縣竹北市公所今年兒童節送出3萬份匹克球拍與籃球，鼓勵孩子放下3C產品。圖／竹北市公所提供