防住家囤雜物桃園自治條例3月10日實施 勸導無效可罰3千不限次數

基隆市日前發生一起社區住宅火警，因屋內堆滿雜物影響救災，造成消防員殉職，引發關注。桃園市去年早一步因應住宅囤積物品，著手擬定相關自治條例，市長張善政今天說，自治條例2月底獲行政院核定，已於3月10日上路，市府有法可循，採跨局處合作處理住家囤積行為，勸導無效者可處3千元以下罰鍰。

張善政今天早上主持市政會議，說明桃園市訂定桃園市住宅囤積行為處理自治條例最新進度，並提及基隆年初發生的住宅火警造成打火弟兄殉職，罹難的基隆仁愛分隊小隊長詹能傑胞弟在桃園服務，在事發之後，已協助商調，讓詹小隊長胞弟返鄉服務。

「民宅內堆滿雜物，若出現火災，恐讓救災人員寸步難行、救援困難。」張善政說，類似住家長年的囤積行為，恐對公安與救災造成風險，基隆發生消防員殉職的事件令人不捨，這類事件每個縣市都可能發生，因此更需要回頭檢視，是否可有精進之處。

張善政說，就像過去倉儲無法可管，桃市府透過行政院會多次表達，已順利推進倉儲納管事宜，並規定擺放危險物品必須要登記，市府並持續精進，從要求每三個月呈報一次，改為即時呈報。

桃園市住宅囤積行為處理自治條例已經在2月底獲行政院核備，並於3月10日上路。張善政說，條例精神採跨局處合作，由區公所與建管處負責受理通報、查處，後續也加入衛生、環保與社會局等單位一同介入處理，涵蓋囤積行為住處的心理諮商層面，希望能減少桃園市轄內的囤積行為，「住宅囤積處理跟跟倉儲納管同等重要」，都是為了提升公共安全。

依據桃園市住宅囤積行為處理自治條例規定，當建管處或區公所會同相關局處到有囤積行為的住家稽查時，住家所有人、使用人或管理人不得拒絕、妨礙或規避，違反且勸導無效者，處3千元以下罰鍰，並得按次處罰。市府視狀況要求行為人或委託民間團體協助排出住家囤積物，並由環保局負責清運。