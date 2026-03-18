看得到玩不到！新竹關埔遊具恐曬壞 市府：年底完工驗收後啟用

有民眾近期經過新竹市關埔二期重劃區附設公園，發現豐富的公園遊具早已蓋好兩年，卻疑因重劃區未完工，導致公園未開放，認為整體工程順序很奇怪，若得等到重劃區完成才能開放公園，屆時歷經日曬雨淋的遊具恐有損壞疑慮，新竹市特色公園少，希望市府能重視民眾使用的期望；對此，市府回應，目前該重劃工程進度約93%，預計於今年12月完工，待驗收合格後開放使用。

民眾在threads發文，詢問竹市公道五路旁為何有看起來超好玩的遊具，有網友看後解答，指該處是關埔二期重劃區附設公園。有網友在下方留言，認為竹市的特色公園少，而該重劃區目前仍維持工地狀態，但公園遊具早已完工並歷經日曬雨淋一至兩年，質疑工程順序很怪，不但小孩從一歲等到兩歲多公園還未能啟用，遊具也會慢慢放到損壞，該貼文引發網友熱議。

新竹市政府地政處表示，光埔二期自辦市地重劃區內相關公共設施是配合整體重劃工程進度分階段施作，目前重劃工程進度約93%，後續待工程施作完成後，市府將依獎勵土地所有權人辦理市地重劃實施辦法第44條規定，邀集各工程主管單位辦理驗收，並於驗收合格後開放使用，以確保公共設施品質及民眾使用安全。

工務處表示，新竹市可供親子休憩與遊憩的場域，市府都很重視，近年已積極盤點既有公園設施，並持續推動優化與特色化發展，提升整體使用品質與多元性。市府將透過蒐集在地居民與親子族群意見，逐步改善既有公園空間，並導入體健設施及多元化兒童遊具，讓不同年齡層市民皆能共享安全且具趣味性的遊憩環境。

工務處指出，在具體推動面向上，市府已針對漁港環保公園、十八尖山森林公園、青草湖及港南運河公園等重點場域進行整體規畫，朝向兼具生態、休閒與親子共融的特色公園發展。未來也將持續依市民需求，逐步打造更多元、友善且具吸引力的公園環境，提供市民及親子家庭更豐富的休憩與遊憩選擇。