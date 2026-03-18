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逛巨城順便打疫苗！竹市府推狂犬免費接種 沒打最高罰15萬

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市動保所攜手遠東巨城購物中心，將於3月21日舉辦「Big寵愛野餐去」，當日下午3時至5時現場設置免費狂犬病疫苗施打暨防疫宣導攤位。圖／新竹市動保所提供
新竹市動保所攜手遠東巨城購物中心，將於3月21日舉辦「Big寵愛野餐去」，當日下午3時至5時現場設置免費狂犬病疫苗施打暨防疫宣導攤位。圖／新竹市動保所提供

新竹市動保所攜手遠東巨城購物中心，將於3月21日舉辦「Big寵愛野餐去」，當日下午3時至5時現場設置免費狂犬病疫苗施打暨防疫宣導攤位，歡迎市民攜帶身分證及家中犬貓（含人工飼養食肉目動物）踴躍參加，未依規定施打者，將處以3萬至15萬罰鍰。

市長高虹安表示，狂犬病為人畜共通傳染病，主要經由感染動物的唾液，透過抓、咬傷傷口傳播，一旦發病，致死率幾近100%。透過事前落實疫苗注射，即可有效預防。市府誠摯呼籲市民以愛與行動落實責任飼養，定期為犬貓施打疫苗、不任意接觸或餵食野生動物，並落實不棄養、不放養，共同維護公共安全與動物福祉。

新竹市產發處表示，台灣目前狂犬病疫情仍侷限於野生動物族群，並以鼬獾為主要保毒宿主；每年10月至翌年3月為其活動頻繁期間。市民從事戶外活動時應提高警覺，切勿接觸、逗弄或捕捉野生動物。

產發處提醒市民落實「二不一要」防疫原則：不棄（放）養寵物、不接觸野生動物、要定期為犬貓施打狂犬病疫苗，共同遠離狂犬病威脅。另依中央防疫政策規定，凡滿3個月齡以上之犬貓及人工飼養之食肉目動物，皆須每年定期施打狂犬病疫苗。

新竹市動保所提醒，民眾如不慎遭動物抓或咬傷，應保持冷靜並立即進行傷口處理，先以肥皂及大量流動清水持續沖洗至少15分鐘，再以優碘或70%酒精進行消毒，並盡速就醫，由專業醫師評估是否需接受狂犬病暴露後預防接種。

此外，依規定狂犬病疫苗須每年定期施打。若接獲防疫所寄發之預防注射通知書，請務必於期限內攜帶家中犬貓前往防疫所或指定地點完成補強注射，讓毛孩持續獲得完善保護。未依規定施打者，將可依動物傳染病防治條例處以3萬元至15萬元罰鍰。

新竹市動保所提醒，未依規定施打疫苗者，將可依動物傳染病防治條例處以3萬元至15萬元罰鍰。圖／新竹市動保所提供
新竹市動保所提醒，未依規定施打疫苗者，將可依動物傳染病防治條例處以3萬元至15萬元罰鍰。圖／新竹市動保所提供

動物 高虹安 狂犬病

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