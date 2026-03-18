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苗栗房屋強制掛門牌3月開罰 自設特色門牌？縣府：不是假地址都OK

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府辦公大樓自製特色門牌，符合3月5日上路的新制。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府辦公大樓自製特色門牌，符合3月5日上路的新制。記者范榮達／攝影

苗栗縣自治條例強制掛門牌3月5日起開罰，宣導期換、補發門牌1個月比起過去全年甚至暴增20多倍，至今還有很多人在問自設特色門牌會比會被罰？縣政府強調只要不是假地址，都不會開罰。

苗栗縣道路命名及門牌編釘自治條例新制，規定沒有門牌或私設假地址門牌，經戶政事務所通知建築物所有權人、現住人或管理人限期改善，屆期未改善，沒有門牌罰300元，私設假地址門牌罰5000元，均可連續處罰，內政部今年1月2日核定，3月5日上路。

門牌釘掛的位置規定在正門左上方，或明顯易見適當位置，如無適當位置或無法釘掛者，應在大門上方適當高度位置繪製門牌標誌，大門上無適當位置繪製時，得在所掛招牌左下角處，書寫道路名牌門牌號碼。

縣府民政處指出，全縣22萬9768戶，新制宣導期，換、補發門牌今年1月2097面，2月1184面，而去年全年僅778面，前年791面，原自治條例對於沒有門牌住戶，僅能發函勸導，並無強制力，新制參考台北市、台中市政府自治條例規定，效果相當明顯。

民政處強調新制不是以處罰為目的，而是基於戶政管理，及民眾反映報案事故，或是檢舉違規停車，外送員找不到地址，卻發現沒有門牌可供參考，不過，近來縣長下鄉座談會、村里民大會或座談會，還是很多民眾詢問相關事宜，尤其是釘掛的不是公發鐵牌，會不會挨罰？

民政處表示，門牌並不一定要公發藍底白字鐵牌，自製門牌是允許的，以苗栗縣政府辦公大樓為例，也是釘掛特色門牌，關鍵住址號碼必須釘掛與戶政事務所編釘相符，至於門牌換、補發鐵牌規費60元，相關問題可以洽詢鄉鎮市戶政事務所。

門牌 苗栗縣

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