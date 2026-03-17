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2026智慧城市展開幕 竹市打造數據驅動城市治理新典範

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市副市長林琨瀚（右二）與桃園市長張善政（左一）及新竹縣長楊文科（右三）參觀展區。圖／新竹市府提供
新竹市副市長林琨瀚（右二）與桃園市長張善政（左一）及新竹縣長楊文科（右三）參觀展區。圖／新竹市府提供

「2026智慧城市論壇暨展覽（SCSE）」今於台北南港展覽館2館開幕，新竹市副市長林琨瀚代表市長高虹安出席新竹市主題展館，並與桃園市長張善政、新竹縣長楊文科共同召開三縣市智慧城市啟動記者會，展現區域合作推動智慧城市發展的決心。市府也透過舉行「數位發展願景與談」，聚焦探討新竹市推動數位轉型政策及願景，擘劃數據驅動的永續城市新藍圖。

林琨瀚說明，竹市作為台灣科技心臟，致力於建構具韌性且持續進化的城市治理系統。市府正積極打造一座城市級的「數位高速公路平台」，透過整合跨局處資料與建置共享數據架構，讓各項市政服務能在同一條數位道路上快速運作與串聯。

林琨瀚指出，該平台上所承載的是各種解決城市問題的「創新應用」，驅動整體系統運轉的關鍵燃料，就是「數據」。透過持續蒐集、分析並應用城市運作所產生的各項數據，市府得以更即時掌握城市脈動，讓決策更精準、服務更貼近市民需求。竹市正逐步實現一機在手、市政暢行的願景，將各項公共的服務匯聚市民的指尖。

高虹安表示，竹市以「友善、永續、創新、智慧、夥伴」五大核心價值作為城市治理的重要基石，積極導入數位科技，提升公共服務品質與城市治理效率，讓科技真正落實於市民生活之中。「城市治理不該有邊界，科技應用要更無國界。」竹市不僅擁有完整的科技產業鏈與豐沛的創新能量，更與桃園市及新竹縣形成緊密相連的科技廊帶與生活圈，三縣市在交通、產業與人才流動上早已高度整合。未來透過智慧城市展的平台深化合作，攜手打造北台灣最具競爭力的智慧城市生活圈。

數發處長鄭凱仁表示，數位轉型與綠色轉型是相輔相成的，市府不只要做領先全台的「科技城」，更要成為具備國際競爭力的「永續城市」，包括將數據應用在環境治理部分，在展區看到的「智慧水質監測」與「科技執法」，就是透過自動化數據採集，將治理邏輯程式化，以科技手段實現節能減碳與環境預警。

另外，市府將所有服務整合在「新竹通」APP數位服務平台中，讓數據轉化為暖心服務。無論是交通動態、便民稅務還是社會福利，要讓每一位在新竹市生活、工作的人，都能切實感受到數據所帶來的便利性，讓智慧科技成為新竹市最溫暖、也最堅韌的守護力量。

數發處說明，2026智慧城市展自今日起至3月20日，一連四天在台北南港展覽館2館盛大展出。這次新竹市館展出陣容強大，包含廣受好評的「新竹通」APP、「幸福宜居網2.0」、「QTax稅快辦稅務自動化服務機」、「RPA流程機器人智慧辦稅」、「河川與海域水質自動連續監測站」、「車載式六合一智慧監測科技執法」、「智慧城市場域驗證」、「智慧型手機開單系統」、「智慧停車柱」、「道路養護智慧化管理平台」等多項具亮點的智慧創新案例，展現智慧科技在環境永續與社會福利的跨領域應用，歡迎民眾前來參觀體驗。

新竹市副市長林琨瀚與桃園市長張善政參觀竹市府展館。圖／新竹市府提供
新竹市副市長林琨瀚與桃園市長張善政參觀竹市府展館。圖／新竹市府提供

高虹安 林琨瀚

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