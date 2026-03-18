煙火噪音陳情大增 桃園擬優化管制

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導

今年農曆春節期間，桃園市爆竹煙火噪音陳情案件暴增，是去年近三倍。民代昨在議會質詢時，疾呼市府在保障傳統民俗信仰前提下，檢討春節爆竹施放管制規定；副市長蘇俊賓坦言，今年陳情數大增，將進一步研議管制措施。

桃園市今年春節首度實施年節放鞭炮管制原則，列為特定噪音管制區的五十二處人口稠密區，以及學校、圖書館、幼兒園、醫院等設施周邊五十公尺內，全天候禁止施放鞭炮及煙火。一般區域凌晨二時到早上八時維持管制，違規者依噪音管制法處三千元至三萬元罰鍰。

議員謝美英質詢表示，桃園光除夕到初五短短六天，警察局、消防局及環保局就接獲九六三件陳情，對比去年三七六件、二○二四年的四五二件，檢舉量翻倍成長，許多市民「被炸得不得安寧」，民怨沸騰，顯示市府的春節爆竹施放管制規定仍需檢討。她提醒政策不能矯枉過正，傳統習俗迎神的鞭炮點燃後往往只持續卅秒到一分鐘、不會定點施放，但娛樂型高空煙火一放至少半小時，市府應明確針對煙火型態進行分類管制。

蘇俊賓回應，今年管制時段內檢舉數量相較去年下降，但陳情案件總數的確大幅增加，顯示非管制時段煙火擾民問題更嚴重，市府將進一步討論、優化。蘇俊賓說，宗教儀式性煙火屬短暫施放，會與娛樂型煙火分開管制，不會混為一談；後續將交由民政局負責輔導宮廟團體，消防局與環保局則分別針對娛樂型煙火的公安及噪音問題另行管制。

噪音 桃園 環保局

延伸閱讀

中市這家未登記工廠仍營業製造噪音 居民環團質疑罰款是開綠色通道

火煙逼近國道！台中海線、大肚山公墓大火 民眾喊危險又釀空汙

竹科台電變電所爆炸 高虹安要求停工調查、啟動職災關懷

竹科台電變電所送電測試突爆炸 下班車潮恐受影響

相關新聞

物價漲！鄰長補助原地踏步 桃市議員盼比照北市加碼

台北市今年起將鄰長交通補助與工作協助費調升至每月3000元，桃園市議員錢龍今質詢時盼市府比照辦理，並設置資深鄰長慰勞金機制，肯定基層長年付出。民政局回應，桃園鄰長整體福利在六都中屬前段班，慰勞金部分將視財源通盤考量。

桃園推煙火管制 陳情反增近3倍…市府：將分類管制、優化規範

今年農曆春節期間，桃園市爆竹煙火噪音陳情案件暴增，甚至將近去年3倍。民代今質詢時呼籲在保障傳統民俗信仰的前提下，檢討春節爆竹施放管制規定。副市長蘇俊賓坦言，今年陳情數大幅增加，將進一步研議管制措施。

影／苗栗頭份「文中三」動土設非營利幼兒園 明年5月竣工

苗栗縣頭份市「文中三」用地興建公共化幼兒園舍工程上午辦開工祈福典禮，這項工程總經費約1億元，其中7000多萬元由教育部補助，預計明年4、5月完工，規畫可容納6班共152名幼童的活動空間，盼提供平價、優質的教保服務，落實「在地就學」目標。

新竹水情進展到供水減量？經濟部：緊盯水情 有消息會說

新竹水情趨於嚴峻，12日已減壓供水，燈號轉為黃燈，加強節水措施後，是否進一步減量供水？經濟部次長賴建信表示，經濟部與農業部密切合作，希望在枯水期末端穩定用水，也會密切注意水情變化，有消息會對外說明。

2027苗栗台灣燈會 高鐵特區全包辦

二○二七年台灣燈會在苗栗，基於交通動線考量，苗栗縣長鍾東錦拍板單一燈區在苗栗高鐵站特定區舉行，昨要求團隊以「家有喜事」的態度全力以赴，接棒今年在嘉義縣長翁章梁第一名團隊辦理燈會，他有信心不會讓賴清德總統、交通部及鄉親、遊客失望。

煙火噪音陳情大增 桃園擬優化管制

今年農曆春節期間，桃園市爆竹煙火噪音陳情案件暴增，是去年近三倍。民代昨在議會質詢時，疾呼市府在保障傳統民俗信仰前提下，檢討春節爆竹施放管制規定；副市長蘇俊賓坦言，今年陳情數大增，將進一步研議管制措施。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。