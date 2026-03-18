煙火噪音陳情大增 桃園擬優化管制

今年農曆春節期間，桃園市爆竹煙火噪音陳情案件暴增，是去年近三倍。民代昨在議會質詢時，疾呼市府在保障傳統民俗信仰前提下，檢討春節爆竹施放管制規定；副市長蘇俊賓坦言，今年陳情數大增，將進一步研議管制措施。

桃園市今年春節首度實施年節放鞭炮管制原則，列為特定噪音管制區的五十二處人口稠密區，以及學校、圖書館、幼兒園、醫院等設施周邊五十公尺內，全天候禁止施放鞭炮及煙火。一般區域凌晨二時到早上八時維持管制，違規者依噪音管制法處三千元至三萬元罰鍰。

議員謝美英質詢表示，桃園光除夕到初五短短六天，警察局、消防局及環保局就接獲九六三件陳情，對比去年三七六件、二○二四年的四五二件，檢舉量翻倍成長，許多市民「被炸得不得安寧」，民怨沸騰，顯示市府的春節爆竹施放管制規定仍需檢討。她提醒政策不能矯枉過正，傳統習俗迎神的鞭炮點燃後往往只持續卅秒到一分鐘、不會定點施放，但娛樂型高空煙火一放至少半小時，市府應明確針對煙火型態進行分類管制。

蘇俊賓回應，今年管制時段內檢舉數量相較去年下降，但陳情案件總數的確大幅增加，顯示非管制時段煙火擾民問題更嚴重，市府將進一步討論、優化。蘇俊賓說，宗教儀式性煙火屬短暫施放，會與娛樂型煙火分開管制，不會混為一談；後續將交由民政局負責輔導宮廟團體，消防局與環保局則分別針對娛樂型煙火的公安及噪音問題另行管制。