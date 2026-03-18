2027苗栗台灣燈會 高鐵特區全包辦

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導

二○二七年台灣燈會在苗栗，基於交通動線考量，苗栗縣長鍾東錦拍板單一燈區在苗栗高鐵站特定區舉行，昨要求團隊以「家有喜事」的態度全力以赴，接棒今年在嘉義縣長翁章梁第一名團隊辦理燈會，他有信心不會讓賴清德總統、交通部及鄉親、遊客失望。

苗栗縣政府繼二○一一年後，明年暌違十六年承辦台灣燈會，縣府原本安排苗栗高鐵特定區及竹南運動公園兩個腹案，鍾東錦率團隊到嘉義縣觀摩燈會後，考量交通動線，決定集中到苗栗高鐵特定區辦理，盤點縣有地及可租用的民間土地作活動會場，面積約卅公頃。

議長李文斌第一時間表示歡迎，他認為燈會在後龍，可以透過外溢效應帶動苗栗市、公館及頭屋等苗中地區的觀光。

鍾東錦說，台灣燈會是重要的國際觀光品牌，苗栗高鐵單一燈區可節省管理、人力及物力成本，也更熱鬧。後龍高鐵站跟台鐵豐富車站共構，搭車賞燈相當方便，如果是乘坐遊覽車或開車，也有國道三號、國道一號交流道。

明年台灣燈會將以「山海之間．慢城光苗」為題，展期暫定二○二七年二月廿日至三月七日，為期十六天。鍾東錦昨特別指示團隊全力投入，配合中央補助，透過台灣燈會帶動苗栗發展。

燈會 李文斌 苗栗縣

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