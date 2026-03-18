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看見幸福台灣／國泰人壽 景山故事展 留住校園記憶

經濟日報／ 洪安怡
孩子們走在景山的小路上，一邊觀察一邊紀錄，把家鄉日常化成珍貴記憶。國泰人壽／提供
孩子們走在景山的小路上，一邊觀察一邊紀錄，把家鄉日常化成珍貴記憶。國泰人壽／提供

在講求快節奏、數位影像氾濫的時代，一群孩子正用最慢的方式，試圖留住即將消逝的校園記憶。

面對可能到來的裁併校轉型壓力，苗栗縣卓蘭鎮景山國小師生發起「影景期盼—景山故事展」計畫，在第12屆「國泰學童圓夢計畫」支持下獲得完整實踐的機會，由教師李穎芝帶領學童拿起底片相機與畫筆，在學校大門關上前，重現家鄉人情與風景。

「景山是一個很質樸、很善良的地方，如果這些美好只有我感受到，真的太可惜了。」來自台北、在景山國小任教第三年的李穎芝這麼說。這座位於丘陵地、以水梨與橘子聞名的小社區，隨著時代變遷人口逐漸外流，學校學生數降至新低。

她坦言，最擔心景山的文化與故事隨時間淡去，教師在家長支持下，決定陪孩子一起記錄家鄉樣貌，而國泰學童圓夢計畫的加入，更讓這份「想守住家鄉」的念想得以啟動。該計畫為支持偏鄉小學發展的公益提案，提供經費與資源，協助孩子以實作完成屬於自己的夢想。景山國小在過往參與計畫期間獲益良多，也累積了豐碩成果。

計畫共規劃80節課程，帶領四至六年級學生從「過去、現在、未來」三個面向認識家鄉。內容包括文獻與訪談課程的「憶景留影」、底片攝影與街景繪製的「繪聲繪影」、社區參訪與數位模擬未來校園的「時光造景」，以及籌備成果展的「社影紀畫」。

為了讓孩子真正體會「珍惜」，計畫特別選用底片相機。李穎芝說明，每捲底片只有36張，無法連拍、也不能立即檢視畫面，這樣的限制反而讓孩子在按下快門前更加思考：什麼才是值得留下的畫面。從社區信仰中心的宮廟，到每天經過的果園小路，孩子們記錄下許多大人習以為常的角落，也在等待沖洗的過程中，感受影像慢慢浮現的驚喜。

即使景山國小預計今年 6 月廢校，李穎芝表示，對孩子而言，留下的不只是攝影作品或繪本，而是在校園門扉關上前為家鄉完成的一份深刻記錄。雖景山國小未申請第13屆國泰學童圓夢計畫，但師長們仍持續陪著孩子，用不同方式記錄景山的美好，盼透過多元形式，讓孩子在過程中看見家鄉的價值。

國泰 校園

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