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看見幸福台灣／苗栗縣長鍾東錦 幸福日常俯拾即是

經濟日報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗縣長鍾東錦。苗栗縣政府／提供
苗栗縣長鍾東錦。苗栗縣政府／提供

「鄉親感受到的幸福感，許多是藏在生活細節！」苗栗縣長鍾東錦上任第四年愈來愈有心得，施政聚焦智慧人本交通、降低青年家庭重擔的扶持措施，及串連特色與產業山海觀光藍圖，他說，幸福不只是口號，要讓縣民在日常俯拾即是。

苗栗縣好山、好水及好人情，是知名的觀光大縣，近年來竹南、銅鑼科學園區快速發展，桃竹苗大矽谷計畫加持，都帶來人流及車流成長，鍾東錦認為交通治理關鍵，不只是「讓車走得快」，而是讓用路人都能走得安全、行得順暢，智慧人本交通透過科技治理與工程改善並進，把交通從通行升級為安心。

「漫步苗北雙城城市慢行綠網建置計畫」第一期在頭份市50公尺大道中央路，提升道路品質的九大指標設計，「Z」字行穿線、庇護島等友善行人設計，都成了標竿，第二期延伸到竹南鎮環市路，人車分道，大量的植栽綠美化，許多居民很有感。

鍾東錦指出，縣府建置交通控制中心、路邊停車收費管理平台，啟用211站UBike2.0、155槍電動車充電樁，2022年到去年底，全縣人行道長度增加2萬1,090公尺，易肇事路口的人行道，尤其是學校、醫院及通勤熱區周邊，共改善97處。

苗栗已邁入超高齡社會，且少子化愈來愈嚴重趨勢，縣府擴充公共化與準公共托育量能，強化托育人員服務品質，透過親子館與臨時托育等支持服務，分擔育兒壓力。同時全力強化老人照顧支持，包含推動優質平價長照服務、擴充日間照顧資源及社區支持據點。

鍾東錦說，苗栗條件得天獨厚，近年來以山海觀光藍圖為軸心，系統性串連山林、人文與海岸風光，規劃兼具休閒旅遊與地方產業升級，多點開花的觀光經濟成形。縣府打造的觀光亮點，包括苗栗火車頭園區、明德水庫水陸空遊憩區、後龍百變影城等，吸引更多遊客走進苗栗。

鍾東錦 苗栗 超高齡社會

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